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В Воронеже пенсионерка через суд добилась ремонта в подъезде дома
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В Воронеже пенсионерка через суд добилась ремонта в подъезде дома 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Управляющая компания получала деньги 6 лет, но работ не проводила. Центральный райсуд Воронежа обязал управляющую компанию ООО «РЭК Центральный» провести ремонт в подъезде многоквартирного дома №108 на улице Ломоносова. Поводом для такого решения стала жалоба пенсионерки, являющейся инвалидом, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 30 марта. По данным ведомства, УК обслуживала дом с марта 2012 года. В течение шести лет «РЭК Центральный» получало деньги с жильцов за содержание и ремонт жилья. При этом компания нарушила жилищное законодательство и сроки проведения ремонта подъездов. Прокурор направил иск в суд для устранения нарушений. Управляющую компанию обязали провести ремонт ближайшее время.
Дарья Крымова
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