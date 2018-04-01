Организатор двойного убийства добывает свободу трудом

На Ямале отклонили прошение о помиловании главаря одной из преступных группировок Урала.

«Боевой путь» этой банды начался в лихие 90-е, а закончился уже в новом веке. Последнюю судимость — за участие в заказном убийстве, ходатай получил в местах не столь отдаленных, отбывая наказание за предыдущие «подвиги». Жертвой преступления, которое долго оставалось нераскрытым, стали женщина и ее сын, которых злоумышленники вывезли в лесной массив и задушили. Сейчас организатор этого злодеяния отбывает наказание в одной из ямальских колоний, когда есть работа — трудится, и уверяет Президента РФ, что не повторит ошибок молодости.

Комиссия по вопросам помилования в ЯНАО единогласно отклонила его прошение. По словам Валерия Степанченко, председателя комиссии, трудно представить заслуги, которые помогли бы этому человеку досрочно выйти на свободу.

Также общественники отказались поддержать прошение молодого наркоторговца. Ямальские полицейские задержали его с подельником сразу после извлечения «закладки» с крупной партией зелья.