Ещё
Организатор двойного убийства добывает свободу трудом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организатор двойного убийства добывает свободу трудом 

Красный Север 41 минуту назад
Фото: Красный Север
На Ямале отклонили прошение о помиловании главаря одной из преступных группировок Урала.
«Боевой путь» этой банды начался в лихие 90-е, а закончился уже в новом веке. Последнюю судимость — за участие в заказном убийстве, ходатай получил в местах не столь отдаленных, отбывая наказание за предыдущие «подвиги». Жертвой преступления, которое долго оставалось нераскрытым, стали женщина и ее сын, которых злоумышленники вывезли в лесной массив и задушили. Сейчас организатор этого злодеяния отбывает наказание в одной из ямальских колоний, когда есть работа — трудится, и уверяет Президента РФ, что не повторит ошибок молодости.
Комиссия по вопросам помилования в ЯНАО единогласно отклонила его прошение. По словам Валерия Степанченко, председателя комиссии, трудно представить заслуги, которые помогли бы этому человеку досрочно выйти на свободу.
Также общественники отказались поддержать прошение молодого наркоторговца. Ямальские полицейские задержали его с подельником сразу после извлечения «закладки» с крупной партией зелья.
Красный Север: последние новости
На Ямале готовы оповестить об опасности всех разом Волонтеры «Зеленой Арктики» продолжат восстанавливать заброшенную метеостанцию на Полярном Урале Главным российским экспортёром СПГ стал Ямал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал указ об отставке Тулеева192
Стало известно время падения «Небесного дворца»30
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео468
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»64
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ193
Видео
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение