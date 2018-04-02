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Интимные фото звезды сериала «Сплетница» утекли в Сеть
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Интимные фото звезды сериала «Сплетница» утекли в Сеть 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Очередная голливудская актриса стала жертвой взломщиков, целью которых являются подробности интимной жизни звезд. На этот раз в Сети опубликовали фотографии из личного архива актрисы Лейтон Мистер, которая стала известна мировой аудитории благодаря сериалу «Сплетница».
На «слитых» снимках, которые были опубликованы на сайте Celeb Jihad, Мистер запечатлена в компрометирующих позах. Пользователи соцсетей охарактеризовали фотографии как крайне пошлые. По их словам, ни о какой «легкой эротике» тут речи не идет. Сама актриса еще не комментировала ситуацию. Также пока неизвестно и о реакции ее супруга Адама Броди. Вероятно, если эти «работы» — не его рук дело, в отношениях пары могут возникнуть серьезные проблемы.
Напомним, что впервые фотографии обнаженных голливудских звезд были опубликованы 31 августа 2014 года на сайте 4chan, откуда буквально разлетелись по сети. Известные актрисы снимали себя в обнаженном виде, не подозревая, что эти снимки могут стать достоянием общественности. Список звезд, чьи фото были украдены, очень впечатлял.
Уже 20 сентября интернет захлестнула вторая волна голых голливудских див. Фотографии и видеозаписи находились на том же ресурсе, откуда попали на другие сайты. Вниманию общественности были представлены крайне неприличные моменты личной жизни и обнаженного самолюбования Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Аврил Лавин, Рэйчел Николс, Рианны и многих других.
После первого взлома часть звездных владельцев рассекреченных аккаунтов убеждали, что в интернет попали «фейки», другие же подтвердили подлинность фото, но с оговоркой, что давно удалили эти фотографии. Компания Apple, на чьем сервисе хранились личные фото звезд, пояснила, что хакеры получили доступ путем подбора паролей и ответов на секретные вопросы. Взлом серверов представители бренда опровергли. Расследованием инцидента занималось ФБР.
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