В Московской области задержан организатор митинга в Волоколамске

"ОВД-Инфо". Любимов — один из участников движения против отравляющего город мусорного полигона «Ядрово» и организатор воскресного митинга, который начался около полудня без него.

Адвокат активиста Денис Кунаев рассказал, что Любимова задержали, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. На заправке к нему подъехали трое машин, одна из которых — полицейская, двое других были без опознавательных знаков. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой находился активист, после чего доставили его в Истринский отдел полиции.

Там на Любимова составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции) и задержали его на 48 часов.

1 апреля Любимов должен был выступать на митинге против мусорного полигона. За тем, как проходит акция, можно следить

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Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В начале марта в городе начал действовать режим ЧС из-за превышения содержания вредных веществ в атмосфере.