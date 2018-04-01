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В Московской области задержан организатор митинга в Волоколамске
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В Московской области задержан организатор митинга в Волоколамске 

Newsru.com 40 минут назад
Фото: Newsru.com
Активист из Волоколамска Артем Любимов был задержан сотрудниками полиции, передает
"ОВД-Инфо". Любимов — один из участников движения против отравляющего город мусорного полигона «Ядрово» и организатор воскресного митинга, который начался около полудня без него.
Адвокат активиста Денис Кунаев рассказал, что Любимова задержали, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. На заправке к нему подъехали трое машин, одна из которых — полицейская, двое других были без опознавательных знаков. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой находился активист, после чего доставили его в Истринский отдел полиции.
Там на Любимова составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции) и задержали его на 48 часов.
1 апреля Любимов должен был выступать на митинге против мусорного полигона. За тем, как проходит акция, можно следить
онлайн
в Facebook-аккаунте «Рупор Москвы».
Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В начале марта в городе начал действовать режим ЧС из-за превышения содержания вредных веществ в атмосфере.
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