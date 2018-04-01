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В Самаре выделили 208 тысяч рублей на покупку шмелиных семей
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В Самаре выделили 208 тысяч рублей на покупку шмелиных семей 

АиФ-Самара 44 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Самарское предприятие МП «Спецремстройзеленхоз» ищет поставщика шмелиных семей. Как гласит заявка на сайте госзакупок, необходимо приобрести 56 семей, в каждой из которой не менее 60 рабочих особей.
Семьи должны быть в стадии активного роста, с приплодом на разных стадиях развития, а срок их активной работы должен составлять от 7 до 9 недель. Насекомые живые, без признаков вредителей и без подпорченных крыльев. Шмелей должны поставить в пластиковых или картонных ульях с белковым и углеводным кормом, при этом на них не должно быть потеков воды или сиропа, следов сырости и плесени. Транспортировать семьи шмелей должны при температуре от 17 до 20 градусов Цельсия.
На покупку насекомых выделили почти 208 тысяч рублей, но пока на проведение торгов не подано ни одной заявки.
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