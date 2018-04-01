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Вывезено 1225 тонн мусора: семь тысяч ростовчан вышли на уборку городских улиц
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Вывезено 1225 тонн мусора: семь тысяч ростовчан вышли на уборку городских улиц 

161.ru 44 минуты назад
Фото: 161.ru
31 марта жители донской столицы приняли участие в уборке улиц города от накопившегося за зиму мусора. Всего в общегородском субботнике приняли участие более семи тысяч человек. Уборки прошли во всех районах города.
Так, в Ворошиловском районе Ростова прибрали территорию вокруг теннисных кортов, возле воинской части 41676, многие дворы и улицы. На Северном кладбище обрезали деревья, вывозили валежник, убрали стихийные свалки и подмели дорожки.
В Железнодорожном районе несколько десятков человек убирались возле Переходного моста, на проспекте Стачки на участке от площади Стачки 1902 года до площади Дружинников.
Возле мемориала «Тачанка» в Кировском районе собрано 8 тонн мусора.
— Всего в Ростове-на-Дону в работах по санитарной очистке и уборке приняли участие более 7 тысяч человек и 167 спецмашин. С территории города вывезли 1 225 тонн мусора, — сообщили в горадминистрации.
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