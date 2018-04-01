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Глеб Никитин: «Вы преодолеваете тысячи километров по поверхности Земли, открывая залежи полезных ископаемых и обогащая нас знаниями о строении планеты»
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Глеб Никитин: «Вы преодолеваете тысячи километров по поверхности Земли, открывая залежи полезных ископаемых и обогащая нас знаниями о строении планеты» 

Нижегородская правда 45 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Вы выбрали делом своей жизни непростую, но крайне интересную профессию, окруженную романтическим ореолом. Экспедиции, исследования, открытия — вы преодолеваете тысячи километров по поверхности Земли, и проникаете в ее недра, открывая залежи полезных ископаемых и обогащая нас знаниями о строении планеты. Вы играете огромную роль в экономике страны, от успешности вашего труда зависит работа подавляющего большинства отраслей промышленности.
Для Нижегородской области геологические исследования и мониторинг имеют крайне важное значение. Обилие подводных вод в регионе и, в частности, в областном центре предполагает особую тщательность при подготовке к строительным и земляным работам. От точности проводимых вами исследований зависит благополучие жителей домов и деятельность предприятий.
В экономике региона крайне высока доля обрабатывающей промышленности. Из других уголков страны на предприятия поступает сырье, добытое из разведанных вами месторождений. Чем эффективнее разведка и освоение территории страны, тем конкурентоспособнее мы становимся на мировом рынке.
В профессиональный праздник желаю вам неиссякаемой энергии, новых открытий и мужества. Вашим близким желаю счастья, благополучия и здоровья!
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