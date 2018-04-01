Как британцы укротили Иран и Россию?

В современный период истории отношения Ирана с западными государствами были отмечены взлётами и падениями, а подчас даже переходили в стратегический союз. Тем не менее, можно сделать общий вывод о том, что в определенные исторические моменты западные государства, преследуя свои тактические цели, сотрудничали с Ираном, хотя со стратегической точки зрения преследовали собственные интересы, и осуществляли вмешательство во внутренние дела страны. Другими словами, в конкретный период и с учетом сложившихся политических условий Запад действовал в соответствии с иранскими интересами, однако в долгосрочной перспективе во главу угла своей внешней политики все же ставил принцип балансирования.

Между тем одним из государств, сыгравшим ключевую роль в событиях современной истории Ирана, стала Великобритания . Англичане, которые в период Сефевидской династии (XVI — XVIII века) по большей части содействовали Ирану в его борьбе с Португалией , при шахах последующей Каджарской династии старались сдерживать его развитие. Ввиду исключительного значения Индии для своей колониальной политики и пристального внимания за развитием ситуации в Персидском заливе Великобритания всегда старалась сдерживать развитие Ирана, чтобы тот не смог захватить ее индийские владения. Несмотря на это, ослаблять Иран стоило умеренно, чтобы в то же время не допустить влияния русских в Индии. Развязывая руки русских в Иране, британцы старались создать баланс в этом регионе так, чтобы посредством предоставления России преимуществ в Иране умерить ее аппетиты в Индии и теплых водах Персидского залива. Данная политика особо очевидно проявилась в период правления Фетх Али-шаха (1797 — 1834). Ее ярким примером стали позорные для Ирана Гюлестанский и Туркманчайский мирные договоры. В настоящем исследовании мы постараемся кратно рассмотреть данные события и дать им объективную оценку.

Гюлистанский мирный договор 1813 года

Согласно достоверным историческим источникам, после прихода к власти Наполеона и обострения соперничества между европейскими великими державами Иран ввиду своего соседства с Индией получил еще большее значение в этой конкурентной борьбе. Помимо этого, соперничество между Великобританией и Францией , еще больше обострившееся с появлением Наполеона, заставило эту страну задуматься о дружбе с Россией, а также приложить усилия для сохранения Индии и недопущения в нее своих конкурентов, что и обусловило вмешательство британцев в происходящие события, определившее исход первой русско-персидской войны. Целью британского вмешательства в эту войну и заключения позорного для Ирана Гюлистанского мирного договора было не только предотвращение дальнейшего продвижения русских частей вглубь Ирана вплоть до границ с Индией, но и сохранения и даже укрепление союза с Россией на фоне растущего влияния Наполеона в Европе. Кроме этого, британцам было выгодно ослабление Ирана и его поражение в войне с Россией для укрепления собственного господства.

Аннексия ключевых иранских территорий, согласно Гюлистанскому договору, фактически стала прелюдией для отделения и других его частей, что и случилось в скором времени в период правления последующих шахов Каджарской династии. Таким образом, вмешиваясь в ход военных действий на стороне русских ради собственных интересов и прилагая усилия к заключению Гюлистанского договора, британцы попрали национальные интересы Ирана и сыграли свою роль в нарушении стратегических прав иранского народа. Благодаря консультациям своего посла Гора Оусли они приложили максимум усилий для установления непрочного мира, потому как в тот период Россия вела в Европе войну с их соперником в лице Франции. После подписания договора Гор Оусли решил отправиться в Лондон через Москву , чтобы тепло приветствовать Александра I по его прибытии в Россию. Таким образом, Гюлистанский мирный договор имел под собой весьма зыбкое основание, поскольку граница между двумя государствами не была четко определена, что впоследствии и стало источником последующих разногласий и послужило началом второй русско-персидской войны.

В связи с этим, по словам американского социолога Джона Форана, «в 30-х годах XIX века в Великобритании сложилось убеждение, что Россия старается расширить свои территории в Средней Азии и Передней Азии, действуя там вопреки интересам Персии и Османской империи, поэтому на Востоке должна была развернуться новая большая игра».

Туркманчайский мирный договор 1828 года

В ходе второй русско-персидской войны, начавшейся в результате нарушения Россией предыдущего мирного договора, сначала победа была на стороне Ирана, однако в конце концов он потерпел поражение, поэтому ему пришлось уступить России и другие свои территории. В годы второй русско-персидской войны британцы вновь вмешались, поддержав русских, и под предлогом того, что это Иран инициировал начало военных действий, воздержались от любой помощи шахской армии. Результатом этого поражения стало подписание Туркманчайского договора, по которому России отходили еще большие территории, а вся контрибуция возлагалась на Иран. В числе других условий данного договора было предусмотрено право экстерриториальности для российских подданных на территории Ирана, единый таможенный тариф по низкому курсу для российского экспорта, не превышавший 5% от его стоимости, а также отмена для русских купцов всех внутренних сборов. Весьма примечательным обстоятельством является то, что впоследствии, согласно другим договорам, данные преимущества получили и остальные западные страны. Иными словами, благодаря этому договору, навязанному Ирану Россией, Великобритания тоже осталась в плюсе.

Анализируя сложившуюся на тот период ситуацию и то обстоятельство, что Великобритания и Россия тогда соперничали друг с другом в ближневосточном регионе, можно назвать следующие причины, по которым Лондон настаивал на заключении данного договора. Во-первых, британцы старались не допустить дальнейшего продвижения русской армии вглубь иранской территории, поскольку в результате продолжения войны русские могли закрепиться в Иране и нарушить баланс сил в свою пользу.

Во-вторых, ослабление Ирана было напрямую связано с достижением конкретных целей в Индии, ведь одной из ключевых задач британского присутствия в Иране было обеспечения своих позиций в этой колонии. Победа в войне одной из сторон, будь то Персия или Россия, могла, без сомнения, пошатнуть позиции Великобритании в самом Иране и как следствие поставить под угрозу ее интересы в Индии.

Таким образом, за короткий промежуток времени России удалось захватить Кавказ, присоединив к своим владениям Грузию Северный Азербайджан и часть Армении , получить в Иране широкие коммерческие преференции и значительное политическое влияние, а также приблизиться к границам Индии, которая тогда находилась под колониальным владычеством Великобритании. Так, по мнению американского историка азербайджанского происхождения Фируза Каземзаде, была подготовлена почва для продолжительного противостояния России и Великобритании в Иране, которое считалось единственным определяющим фактором в развитии ситуации в Средней Азии и на Ближнем Востоке, пока, наконец, после Второй мировой войны британское могущество не пошло на спад.

Возможно, стоит отметить и то обстоятельство, что хотя первые контакты Ирана с Западом имели форму военного столкновения, они ограничились не только этим, поскольку затрагивали также сферы экономики и культуры. Несмотря на русско-персидские войны и военный конфликт Ирана и Великобритании из-за Герата, постепенно эти отношения колониального толка приобрели также экономический и культурный характер. Ярким примером того могут служить экономические преференции, которые каджарские шахи предоставляли в то время государствам-метрополиям. Кроме того, появление в период правления Насер ад-Дин Шаха (1848 — 1896) секты бехаитов служит веским доказательством наличия и культурного аспекта данных отношений. По мнению неолибералов, таких как американский политолог Джозеф Най , в своем противостоянии с Ираном Запад первоначально использовал военную мощь, однако со временем ее сменила мягкая сила. Тем не менее на определенных ключевых этапах истории Великобритания все же старалась использовать так называемую умную силу, то есть подкреплять дипломатию военными средствами.

В целом, следует отметить тот момент, что в период русско-персидских войн внешняя политика Великобритании по отношению к Ирану преследовала две основные цели. С одной стороны, она добивалась ослабления иранского суверенитета с точки зрения политики и экономики, чтобы Иран не смог и задуматься о нападении на Индию. Однако с другой стороны, Иран не должен был настолько ослабеть, чтобы окончательно стать добычей России. Примером такого вмешательства Великобритании можно считать заключение Гюлистанского и Туркманчайского договоров. Другими словами, на тот период политика Великобритании выстраивалась на принципах стимулирования постоянного соперничества и в то же время мониторинга политической сферы влияния своего противника, недопущения создания третьей силы и закрепления потерь Ирана в двух русско-персидских войнах. Таким образом, в британской внешней политике по отношению к Ирану на тот период отчетливо прослеживалась установка на краткосрочное сотрудничество и создание внутри страны долгосрочного баланса сил.