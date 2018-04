Как научить своего питомца есть полезные овощи. Видео

В сети набирает популярность видеоролик, на котором видно как хозяева пушистой лайки пытаются научить своего пса есть полезный корм. Но самостоятельно употреблять невкусные брокколи собака не хочет.

На коротком ролике, который выложили в сеть журналисты издания China Daily видно, как белоснежную лайку пытаются покормить свежими брокколи. Но пес не хочет просто так употреблять полезный корм. В ход идет хитрость.

What should you do when your dog refuses to take veges? (Video: weibo) pic.twitter.com/D44tqoFuaV

— China Daily (@ChinaDailyUSA) 2 апреля 2018 г.

На кадрах видно, как чья-то рука подносит к лицу озадаченной лайки сначала кусок пиццы. Как только питомец поддается рефлексу и пытается укусить предложенное лакомство, человек резко уводит

из-под носа собаки пиццу и таким же стремительным движением, буквально, запихивает в пасть голодному питомцу брокколи.

Хитрая манипуляция продолжается несколько раз. В итоге, видеоролик заканчивается, как подметили некоторые пользователи сети, на «обиженном выражении морды пушистой собаки.»

Мнения пользователей разделились.

Кто-то нашел данный видеоролик занятным.

Кто-то «философски» сравнил сюжет короткого клипа с жизненными реалиями. Тем не менее, почти никто из комментаторов пока не написал о неподобающем обращении с домашними животными.

Пользователи популярной социальной сети Instagram пришли в ярость

из-за провокационной фотосессии неизвестной девушки с медведем. На кадрах видно, как на заснеженной дороге модель без страха «играется» с опасным хищником, поставив рядом с собой бутылку дорогого шампанского.