Контроль за работой врачей ужесточат в России

По мнению авторов законопроекта, новые правила повысят ответственность медработников за каждого пациента.

Закон позволит выявить ошибки врачей, но не предусматривает жесткого наказания. В зависимости от степени нарушения медработник может быть отправлен на повышение квалификации или повторную аккредитацию.

Подтверждать свою квалификацию повторно врачи будут, если проверка подтвердит, что они неоднократно нарушают клинические рекомендации. Лучшие российские специалисты разработали около 1200 клинических рекомендаций по всем основным нозологиям. Все рекомендации утверждены членами профильного сообщества на медицинских конференциях и конгрессах.

Средняя зарплата врачей в 2017 году составила 56,445 рублей. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В 60 из 85 регионов зарплата соответствует норме. Однако есть четыре региона, где выплаты не дотягивают до 30% от вышеуказанной суммы.