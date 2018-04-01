Уведомление о налогах придет по новой форме

Налогом на имущество физлиц облагаются жилые дома, квартиры или комнаты, гаражи и машино-места. Также объектами налогообложения являются единые недвижимые комплексы, различные здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства. За земельные участки уплачивается другой налог — земельный, а за автомобили — транспортный.

Изменения в форме налогового уведомления позволят сразу отобразить перерасчет налога и суммы к доплате или к уменьшению. В таких случаях налоговое уведомление придет с заполненной графой «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)». Также в уведомлении появилась графа «Сумма ранее исчисленного налога (руб.)».

Налоговое уведомление может быть передано налогоплательщику налоговым органом лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через «личный кабинет» налогоплательщика, если подключен этот сервис. Поэтому в новой форме вместо адреса налогоплательщика указывается адрес для направления налогового уведомления или отметка о том, что налоговое уведомление передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

"Если у налогоплательщика имеется доступ к личному кабинету налогоплательщика, он получит налоговое уведомление только в электронной форме", — поясняет партнер бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев . Сформированные инспекциями налоговые уведомления содержатся в разделе «Документы налогоплательщика» в личном кабинете. А вот если пароль от него утерян, придется обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места учета для получения нового пароля.

В любом случае стоит позаботиться о том, чтобы вовремя узнать о начисленных налогах, советуют эксперты. «В настоящий момент действует принцип самоуведомления. То есть даже если уведомление по какой-то причине человек не получил, он должен сам уведомить инспекцию о том, что у него имущество есть, и он должен уплатить налог, добавляет директор „Первой ростовской налоговой консультации“ Анастасия Гревцова. На сайте ФНС для этого есть специальная форма, уточняет она.

Скрывать свое имущество от налогообложения нет смысла. Рано или поздно информация все равно станет известна налоговой инспекции, и тогда налог начислят за прошлые годы со всеми пенями, поясняет специалист.

»Часто бывает так, что люди возводят на своих земельных участках дома и не вводят их в эксплуатацию, чтобы не платить налог на имущество. Но технологии не стоят на месте. Налоговые органы уже проводят эксперимент: квадрокоптеры облетают земельные участки, фотографируют их и выявляют эти дома", — приводит пример Анастасия Гревцова.

Налоговое уведомление должно прийти не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, поясняет Антон Соничев. Уплатить имущественные налоги нужно не позднее 1 декабря. В 2018 году эта дата приходится на субботу, значит, заплатить налог за 2017 год можно не позднее понедельника 3 декабря.

Кстати, уплатить налоги также можно через личный кабинет. Кроме того, действует сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России, добавляют эксперты.