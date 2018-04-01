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В Самаре может появиться памятник Пине Гофману
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В Самаре может появиться памятник Пине Гофману 

Волга Ньюс 57 минут назад
В 2018 г. в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены дворы и общественные пространства. В лист для рейтингового голосования по Самарскому району, которое прошло 18 марта, вошли шесть территорий. Это набережная от Комсомольской до Венцека, сквер на Хлебной площади, сквер на пересечении Ленинградской и Садовой, сквер на пересечении Степана Разина и князя Григория Засекина, территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и территория на пересечении Кутякова и Водников. Больше всего голосов самарцы отдали за две общественные зоны — территорию, прилегающую к трамвайному кольцу на Хлебной площади, и сквер на пересечении Ленинградской и Садовой. Именно эти зоны будут благоустроены в этом году в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными жителями. Так на территории возле трамвайного кольца на Хлебной площади появится мощеный тротуар и пешеходная зона, цветники, газоны, деревья и биотуалеты. При этом существующие места для торговли пенсионеров будут сохранены и благоустроены.
Лидер по количеству голосов — сквер на пересечении Ленинградской и Садовой — приобретет асфальтовое и плиточное покрытие, детскую площадку с антитравматическим покрытием, новые светильники, зеленый газон, урны, деревья, цветники и скульптурную композицию. Какую именно — решат жители путем голосования. Им предстоит выбрать, память какого горожанина, имеющего отношение к Самарскому району, увековечить: героя Советского Союза Сергея Коновалова, доктора педагогических наук, профессора Николая Магомедова, сценариста, кинодокументалиста Бориса Свойского или городской легенды — блаженного Пини Гофмана.
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