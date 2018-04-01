В пригороде Кирова зафиксированы случаи массового отстрела собак

Деревня Ямново Ленинского района, поселок Захарищево и Лянгасово, район Аэропорта — во всех этих районах на минувшей неделе отмечены случаи отстрела собак.

Так, 24-25 марта к д. Ямново, по словам местных жителей, подъехали большие машины, из которых неизвестные в камуфляжной одежде выгрузили снегоходы и, управляя ими, стали расстреливать собак в округе.

Под «раздачу» попали не только бездомные, но и домашние животные. Не заметить ошейники на них было просто не возможно. По сути, стрелявшим было без разницы: есть у собаки хозяин или нет. Стреляли без разбора.

Как утверждают сельчане, стрелявшие даже не добивали собак, а просто подстреливали их и оставляли умирать в муках. Трупы собак еще сутки валялись на поле, их клевали вороны. Есть предположение, что нескольким щенкам удалось спрятаться в лесу, и они еще живы.

Жители Захарищево 25 марта стали свидетелями аналогичного случая. По их словам, приехала группа мужчин на пяти машинах и синий микроавтобус Фольксваген для перевозки снегохода. Ими были убиты бездомная собака с двумя щенками и две домашние собаки в ошейниках — одна из них была застрелена прямо у своего дома на глазах хозяина. И опять: собак просто ранили, а не стреляли на смерть. Обстрел велся по конечностям.

«Мой пёс полз домой на одной целой лапе, истекал кровью, его живьём клевали вороны. Но спасти моего мальчика не удалось…», — рассказала одна из свидетельниц расправы.

Местной жительнице удалось провести небольшое расследование и найти предполагаемого убийцу своей собаки. По ее мнению им является егерь из лесничества.

«Он живет в районе аэропорта. Его нелюбовь к собакам знают все соседи. Нам помогли на него выйти очевидцы, которые рассказывали, что мужчина ездил по поселку Захарищево и предлагал людям отправиться с ним на охоту на собак. Мы съездили к нему домой, он мне показался не совсем адекватным мужчиной, он не отрицает, что расстрелял животных, и отвечал, что полиция разберется», — рассказывает хозяйка погибшей собаки.

Соседи егеря и жители ближайших посёлков уверяют, что он занимается этим на постоянной основе, некоторые указывают на психические проблемы мужчины.

По мнению свидетелей этих ужасающих фактов проявления жестокости, по приблизительным подсчетам всего за последний месяц в пригороде Кирова отстреляно порядка 84 собак.

Пострадавшие кировчане уже написали заявление в полицию. Информация проверяется.

Фото — vk.com