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На защиту от клещей на Ставрополье потратят более 20 миллионов рублей
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На защиту от клещей на Ставрополье потратят более 20 миллионов рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Борьба с клещами началась на Ставрополье, бюджетам края и муниципалитетов она обойдётся в сумму более 20 млн руб., сообщает Управление Роспотребнадзора по краю.
Из краевой казны, как и в предыдущие годы, на противоклещевую обработку пастбищ выделено 8,1 млн руб. Ещё 2 млн руб. — на сезонную обработку сельскохозяйственных животных от паразитов.
Муниципалитеты на акарицидные обработки в природных биотопах, включая пастбища, потратят более 10 млн руб.
Работы уже начались. Управление ветеринарии обработало против клещей 9,7% поголовья крупного рогатого скота и 4,3% поголовья мелкого рогатого скота.
Иксодовые клещи активизировались и начали массово нападать на животных и человека с связи с установлением благоприятной для них тёплой погоды.
Ранее мы сообщали, что за помощью по поводу укусов клещей в медучреждения края обратился уже 61 человек.
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