На защиту от клещей на Ставрополье потратят более 20 миллионов рублей

Борьба с клещами началась на Ставрополье , бюджетам края и муниципалитетов она обойдётся в сумму более 20 млн руб., сообщает Управление Роспотребнадзора по краю.

Из краевой казны, как и в предыдущие годы, на противоклещевую обработку пастбищ выделено 8,1 млн руб. Ещё 2 млн руб. — на сезонную обработку сельскохозяйственных животных от паразитов.

Муниципалитеты на акарицидные обработки в природных биотопах, включая пастбища, потратят более 10 млн руб.

Работы уже начались. Управление ветеринарии обработало против клещей 9,7% поголовья крупного рогатого скота и 4,3% поголовья мелкого рогатого скота.

Иксодовые клещи активизировались и начали массово нападать на животных и человека с связи с установлением благоприятной для них тёплой погоды.

Ранее мы сообщали, что за помощью по поводу укусов клещей в медучреждения края обратился уже 61 человек.