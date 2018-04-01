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Мать троих детей разыскивают в Магнитогорске
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Мать троих детей разыскивают в Магнитогорске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мать троих детей почти месяц разыскивают в Магнитогорске, сообщают в поисковом отряде «Легион Спас».
32-летняя женщина уехала из дома в посёлке Смеловский в город ещё 6 марта, 9 марта она в последний раз выходила на связь, в этого дня родственники нечего не знают о ней. Приметы пропавшей: рост около 162 см, среднее телосложение, тёмные волосы до плеч, карие глаза. Женщина была одета в чёрную куртку с красной подкладкой, тёмные легинсы, с собой чёрный рюкзак с зелёными вставками.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят связаться с волонтёрами или сообщить в полицию.
Напомним, в Челябинске до сих пор продолжатся поиск 81-летней пенсионерки, которая пропала 18 марта.
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