Мать троих детей разыскивают в Магнитогорске

Мать троих детей почти месяц разыскивают в Магнитогорске , сообщают в поисковом отряде «Легион Спас».

32-летняя женщина уехала из дома в посёлке Смеловский в город ещё 6 марта, 9 марта она в последний раз выходила на связь, в этого дня родственники нечего не знают о ней. Приметы пропавшей: рост около 162 см, среднее телосложение, тёмные волосы до плеч, карие глаза. Женщина была одета в чёрную куртку с красной подкладкой, тёмные легинсы, с собой чёрный рюкзак с зелёными вставками.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят связаться с волонтёрами или сообщить в полицию.