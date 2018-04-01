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7 цитат святителя Игнатия Брянчанинова
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7 цитат святителя Игнатия Брянчанинова
Кириллица
1 час назад
Фото:
Кириллица
Комментарии
Святитель Игнатий Брянчанинов — великий духовный пастырь
России
, ревностны хранитель Святоотеческой традиции.
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