Бойкот ЧМ по футболу не самое страшное, что готовит нам Запад

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что главная цель некоторых западных стран — не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России

Отвечая на вопрос, не может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения Чемпионата мира по футболу, Захарова выразила мнение, что «это просто голубая мечта, это главная цель».

«Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России», — сказала представитель МИД.

По словам дипломата, все внимание западных политиков сконцентрировалось на футбольном мяче, «который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля».

Впрочем, трудно поверить, что срыв ЧМ по футболу — самоцель Запада. Раздутый допинговый скандал накануне Олимпиады в Южной Корее , отравление Скрипаля, и уже звучащие призывы бойкотировать праздник футбола в России — всё это звенья одной цепи.

В сознании западного обывателя упорно пытаются создать из России образ страны-изгоя. Не случайно, 1 апреля МИД Австралии отнюдь не в шутку посоветовал своим граждан проявлять осторожность во время путешествий в Россию. Внешнеполитическое ведомство порекомендовало туристам быть бдительными, избегать мест, где проходят акции протеста или демонстрации, а также не вступать в дискуссии о политике.

«Ввиду усиления политической напряженности вам следует опасаться возможности проявления антизападных настроений или преследований», — говорится на сайте.

Кроме того, МИД Австралии рекомендует избегать поездок на Северный Кавказ. Тем, кто собирается посетить российские регионы, граничащие с Донбассом, в ведомстве советуют пересмотреть свои планы.

И это лишь один, не самый вопиющий пример. Недавно стало известно, что глава Конгресса русских американцев Наталья Сабельник направила письмо на имя президента США Дональда Трампа . В нём говорится, что русские американцы не поддерживают нынешний курс отношений между Вашингтоном и Москвой . В документе отмечается, что русофобская и антироссийская истерия, развёрнутая в местной прессе, порождает ненависть ко всем русским.

«Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьёзной дискриминацией», — указывается в письме.

Стоит ли России пытаться и дальше бороться за свой имидж, в частности, попытаться не допустить бойкотирования ЧМ по футболу или надо сосредоточиться на других задачах?

— В ситуации информационной войны надо относиться к любым провокациям со стороны Запада спокойно, — говорит член Президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько . — Кстати, насколько я слежу за соцсетсями в самих странах Европы и США, там большинство пользователей настроено скептически, и не верит, что Россия это такая плохая страна, как её пытаются представить политики и пропагандисты.

Что касается попытки бойкотировать Чемпионат мира по футболу в этом году, это лишь один из удобных поводов для продолжения дегуманизации и демонизации нашей страны в глазах западного обывателя. Поскольку, как я сказал, пока такая политика не очень успешна.

Но в будущем Запад будет провоцировать как можно больше конфликтов, как по периметру наших границ, так и собственно в России, например, на Кавказе России, так или иначе, придётся реагировать, и это снова будет удобным поводом для обвинения нашей страны во всех тяжких.

Ну, а главная война, всё же будет экономической. Мы уже сейчас видим, что нас всячески пытаются лишить традиционных рынков сбыта. В том числе, в сфере торговли оружием.

«СП»: — А прямое военное столкновение России и НАТО возможно?

— Да, возможно. Но, по всей видимости, пока к нему не готовы ни одна из сторон. На Западе считают, что Россия ещё слишком сильна, чтобы воевать с нами. А нам эта войне не нужна, и мы не торопим события.

В любом случае, Захарова правильно заметила, что именно срыв Чемпионата мира по футболу был бы для Запада крайне удобным поводом нанести по России очередной информационный удар. И тут наша главная задача — сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Даже если наши последние союзники нас оставят (в их надёжности всё больше сомнений) у нас остаются рычаги, как при желании отвечать Западу ассиметричными мерами, в том числе экономического характера.

Начать с того, чтобы вернуть рынок в России отечественным производителям.

«СП»: — Можем ли мы что-то сделать, чтобы всё же избежать бойкота Чемпионата мира по футболу и стоит ли прилагать к этому усилия?

— В своё время после распада СССР мы согласились играть на чужих площадках и по чужим правилам. И поэтому остаёмся в уязвимом положении. Хозяева площадки всегда найдут способ так вывернуть правила, чтобы мы оказались виноватыми. Мы ничего толком не смогли сделать в ответ на раздутый допинговый скандал перед последней Олимпиадой. Хотя все знают, что норвежские спортсмены привезли с собой в Пхенчкан 6 тысяч лекарственных доз от астмы.

Точно так же под надуманными предлогами могут объявить и бойкот ЧМ по футболу-2018. Мы должны отнестись к этому спокойно и ответить там, где можем ущемить наших недоброжелателей. В частности, можно ввести санкции против компаний, которые торгуют в России не самыми полезными напитками. Или, к примеру, я не понимаю, почему у нас «Макдональдс» до сих пор зарегистрирован как магазин, а не как ресторан, что значительно снижает для него налоговую нагрузку в России. Я думаю, если мы будем наказывать западные компании рублём, это будет весьма ощутимым ответом на всяческие бойкоты.

— Полностью бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России Западу вряд ли удастся, — считает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН , заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелёв . — Хотя призывы игнорировать это мероприятие, скорей всего будут раздаваться всё чаще. И те же США и Канада могут не прислать свои команды для участия, тем более, что там футбол никогда не пользовался особенной популярностью.

Однако понятно, что сам по себе срыв ЧМ по футболу — слишком мелкая цель в той большой геополитической игре, которую ведёт Запад. А главная цель — устранить Россию из мировой политики, заставить её не мешать тому, что делает Запад на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Ситуация непростая и всё больше внешних признаков того, что всё дело идёт к прямому военному столкновению России и НАТО. И хотя много уже сказано, что такая война может стать последней в истории человечества, конфронтация порой принимает неуправляемый характер. Запад намеренно выбрал политику балансирования на грани войны. Я посмотрел последние оценки западных экспертов — они оценивают вероятность столкновения с Россией по десятибалльный шкале в семь баллов. Это много.

Сложность ситуации в том, что ни одна из сторон не может уступить другой без потери лица. Поэтому надеяться надо на лучшее, но готовиться к худшему.

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