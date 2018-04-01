Весна пришла: волгоградцам разрешили достать с антресолей яхты и катера

Сегодня, 1 апреля, на всех водоемах Волгоградской области открылась навигация. С этого на Волгу разрешено спустить зимовавшие с 8 декабря катера, яхты и скутеры.

— 1 апреля в Волгоградской области открывается навигация на судоходных водоемах Волгоградской области, — сообщили V1.ru ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Обращаем внимание, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших госрегистрацию и не имеющих номеров, запрещен.

На водоемах Волгоградской области навигация закрылась 27 ноября прошлого года, 30 ноября заперли на замок Волгоградское водохранилище. Дольше всех держалась Волга напротив Волгограда . Ее закрыли для яхт и катеров только 8 декабря.

На ремонтной базе речпорта с наступлением весны ждет своего часа единственный волгоградский круизный теплоход «Александр Невский». Накануне зимы с белоснежного красавца скрутили буквы и сложили их в один из трюмов. Туда же снесли стулья, а окна закрасили белилами, чтобы в период отстоя от слепящего зимнего солнца не выгорали детали интерьера.