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Весна пришла: волгоградцам разрешили достать с антресолей яхты и катера
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Весна пришла: волгоградцам разрешили достать с антресолей яхты и катера 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 1 апреля, на всех водоемах Волгоградской области открылась навигация. С этого на Волгу разрешено спустить зимовавшие с 8 декабря катера, яхты и скутеры.
— 1 апреля в Волгоградской области открывается навигация на судоходных водоемах Волгоградской области, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Обращаем внимание, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших госрегистрацию и не имеющих номеров, запрещен.
На водоемах Волгоградской области навигация закрылась 27 ноября прошлого года, 30 ноября заперли на замок Волгоградское водохранилище. Дольше всех держалась Волга напротив Волгограда. Ее закрыли для яхт и катеров только 8 декабря.
На ремонтной базе речпорта с наступлением весны ждет своего часа единственный волгоградский круизный теплоход «Александр Невский». Накануне зимы с белоснежного красавца скрутили буквы и сложили их в один из трюмов. Туда же снесли стулья, а окна закрасили белилами, чтобы в период отстоя от слепящего зимнего солнца не выгорали детали интерьера.
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