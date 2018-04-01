Ещё
МВД Россиипроводит межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Дети России-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД Россиипроводит межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Дети России-2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Операция проводится МВД России совместно с Минздравом России при участии Минобрнауки России в целях реализации положений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации. Основной ее целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте. «В рамках операции будут осуществлены мероприятия вместах массового пребывания несовершеннолетних лиц и молодежи, учреждениях с их круглосуточным пребыванием, жилом секторе, а также на объектах транспорта, учреждениях торговли и досуга с целью выявления представителей указанных категорий граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения, а также выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ», — сказала Ирина Волк. Сотрудниками МВД России совместно с представителями образовательных учреждений и местного самоуправления, общественными объединениями и организациями будут проведены лекции, беседы, тематические занятия, обучающие семинары и другие профилактические мероприятия, направленные на информирование несовершеннолетних и их родителей о вреде потребления наркотиков, алкоголя и табака, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков. «Кроме того, жители России могут проявить свою антинаркотическую гражданскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону 112», — добавила Ирина Волк.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Воронежской области полицейские отработали приемы контраварийной езды на ледовой площадке Жительница Смоленска благодарит сотрудников ГИБДД за быстроту и качество предоставления государственных услуг Инспекторы ДПС обнаружили во внедорожнике астраханца части незаконно добытых осетров и чёрную икру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал указ об отставке Тулеева192
Стало известно время падения «Небесного дворца»30
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео468
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»64
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ193
Видео
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение