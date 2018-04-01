Как фанаты разыграли BTS на 1 апреля?

На апреля АРМИ решили разыграть своих кумиров. Ребята устроили забавный пранк в: используя хэштегWeArePartOfBangtan, поклонники BTS стали менять названия своих профилей, выбирая в качестве имени вещи, каким-либо образом связанные с участниками группы. Как вам, скажем, никнейм «Банан, на котором НамДжун поскользнулся на Гавайи»?

Частью розыгрыша также стала отписка от в. Но уже скоро в сети появились сообщения в духе «Остановитесь», «Вы делаете им больно». Кто-то даже создал фейковый акаунт, чтобы якобы от имени ЮнГи отправить следующее сообщение: «Эй, перестаньте отписываться от нашего аккаунта ради шутки. Это влияет на топ артистов в соцсетях. Вы же знаете это. Будьте умничками».

По слухам, в какой-то момент пранк вышел из-под контроля: начал блокировать аккаунты, а массовая отписка действительно повлияла на место группы в чарте.

Но АРМИ были бы не АРМИ, если бы не придумали что-нибудь новенькое. Фандом запустил новый хэштег — #Hello_We_Are_Beardtan. Тег, под которым на данный момент опубликовано несколько сотен тысяч фотографий бородатых музыкантов, вышел в топ самых популярных в, заняв почетное второе место. Собственно, это тоже было целью поклонников. «Ребята, давайте выведем хэштег в топ», — радостно призывали фанаты АРМИ по всему миру.

Интересно, какой розыгрыш сами придумали для своих фанатов?;)