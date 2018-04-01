Выборы губернатора Самарской области назначили на 9 сентября

Самарской области политики готовятся к предварительному голосованию по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут 9 сентября.

В этот день жители региона должны избрать нового губернатора. Также в Сызрани Тольятти , Железнодорожном районе Самары , Алексеевском, Борском, Волжском, Безенчукском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Сызранском районах пройдут выборы депутатов.

Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Екатерина Кузьмичева рассказала, что процедуру предварительного голосования должны пройти кандидаты, которые хотят получить поддержку партии. Отвечать за работу с потенциальными депутатами будут местные отделения. Списки сформируют до 30 апреля. В мае кандидаты должны провести встречи с избирателями. Единый день предварительного голосования состоится в регионе, как и по всей стране, 3 июня.

— По предварительному голосованию по кандидату на должность губернатора процедура иная. Региональный политический совет формирует списки участников, утверждает их. Затем проходят встречи с ними. Список участников предварительного голосования выносят на тайное голосование делегатов конференции регионального отделения партии. Самого достойного выдвигают на пост губернатора, — рассказала Екатерина Кузьмичева.