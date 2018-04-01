Выборы губернатора Самарской области назначили на 9 сентября 

В Самарской области политики готовятся к предварительному голосованию по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов на выборы, которые пройдут 9 сентября.
В этот день жители региона должны избрать нового губернатора. Также в Сызрани, Тольятти, Железнодорожном районе Самары, Алексеевском, Борском, Волжском, Безенчукском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Сызранском районах пройдут выборы депутатов.
Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Екатерина Кузьмичева рассказала, что процедуру предварительного голосования должны пройти кандидаты, которые хотят получить поддержку партии. Отвечать за работу с потенциальными депутатами будут местные отделения. Списки сформируют до 30 апреля. В мае кандидаты должны провести встречи с избирателями. Единый день предварительного голосования состоится в регионе, как и по всей стране, 3 июня.
— По предварительному голосованию по кандидату на должность губернатора процедура иная. Региональный политический совет формирует списки участников, утверждает их. Затем проходят встречи с ними. Список участников предварительного голосования выносят на тайное голосование делегатов конференции регионального отделения партии. Самого достойного выдвигают на пост губернатора, — рассказала Екатерина Кузьмичева.
Сейчас пост главы региона занимает Дмитрий Азаров. Правда, с приставкой врио — временно исполняющий обязанности. Политик получил пост после отставки Николая Меркушкина. При этом Дмитрий Азаров является членом генерального совета «Единой России».