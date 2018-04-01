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В Самарской области выборы губернатора пройдут 9 сентября
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В Самарской области выборы губернатора пройдут 9 сентября 

АиФ-Самара 48 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В Самарской области назначен Единый день голосования. 9 сентября 2018 года жители региона выберут губернатора, 65 депутатов на основных выборах депутатов Дум Тольятти и Сызрани, а также муниципальных депутатов на дополнительных выборах Совета депутатов Железнодорожного района Самары, Собраний представителей Алексеевского, Борского, Волжского, Безенчукского, Клявлинского, Кошкинского, Красноармейского, Ставропольского и Сызранского районов. Об этом сообщили на заседании регионального политического совета «Единой России».
Потенциальные кандидаты в депутаты, желающие получить поддержку партии, должны будут пройти процедуру предварительного голосования. Работать с потенциальными депутатами будут местные отделения, а списки сформируют до 30 апреля, а в мае они проведут встречи с избирателями. Единый день предварительного голосования состоится в регионе, как и по всей стране, 3 июня.
«По предварительному голосованию по кандидату на должность губернатора процедура другая. Региональный политический совет формирует списки участников предварительного голосования. Затем организуются встречи, в которых принимает участие каждый участник предварительного голосования, и список выносится на тайное голосование делегатов конференции партии, в результате которого выдвинут самого достойного кандидата на должность губернатора из числа кандидатур, прошедших предварительное голосование», — рассказала секретарь самарского регионального отделения партии Екатерина Кузьмичева.
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