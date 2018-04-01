В Самарской области выборы губернатора пройдут 9 сентября

Самарской области назначен Единый день голосования. 9 сентября 2018 года жители региона выберут губернатора, 65 депутатов на основных выборах депутатов Дум Тольятти Сызрани , а также муниципальных депутатов на дополнительных выборах Совета депутатов Железнодорожного района Самары , Собраний представителей Алексеевского, Борского, Волжского, Безенчукского, Клявлинского, Кошкинского, Красноармейского, Ставропольского и Сызранского районов. Об этом сообщили на заседании регионального политического совета «Единой России».

Потенциальные кандидаты в депутаты, желающие получить поддержку партии, должны будут пройти процедуру предварительного голосования. Работать с потенциальными депутатами будут местные отделения, а списки сформируют до 30 апреля, а в мае они проведут встречи с избирателями. Единый день предварительного голосования состоится в регионе, как и по всей стране, 3 июня.