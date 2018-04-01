Живем скромно: два ноутбука, два авто и деньги в банке из-под кофе

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области , о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:

Трагедия в Кемерово болью отозвалась в сердцах жителей Курганской области, важно извлечь уроки, чтобы беда не постучалась в наши дома. В Кургане прошли проверки торговых центров на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. В результате были выявлены многочисленные нарушения. Как отмечает ИА «Уральский меридиан», оказалось, что в Кургане, арендаторов и хозяев торговых центров «вопросы пожарной безопасности мало волнуют». Ждём, что прокуратура , другие компетентные органы, наведут наконец-то порядок!

Резонанс вызвали действия силовиков, которые провели обыски у главы Щучанского района Петра Чикишева. По словам главы муниципального образования «у него были изъяты два ноутбука, ключи от двух автомобилей и „гробовые“ деньги, которые хранились в банке из-под кофе». Скандал связан с предполагаемым хищением бюджетного бабла в период ремонта социальных объектов в городе Щучье, к которому глава района, конечно же, отношения не имеет. Обсуждали с коллегами статью интернет-газеты «ZNAK» под заголовком — «В Кургане двор скандального ЖК „Снегири“ ушёл под воду». Связано ли появление «курганской Венеции » с тем, что вышеупомянутый жилой комплекс застройщик СМУ КПД долгое время не мог сдать в эксплуатацию, до конца не ясно. Однако, «по факту хищения средств дольщиков возбуждалось уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ „Мошенничество“.

Просвещённых курганцев беспокоят постоянные скандалы, возникающие вокруг главного вуза Зауралья. Портал „Область 45“ обратил внимание на то, что и.о. ректора КГУ Прокофьеву удалось сохранить учёную степень кандидата юридических наук, несмотря на обвинения в „некорректных заимствованиях“, озвученных представителями сообщества „Диссернет“. Диссертация господина Прокофьева есть в свободном доступе в Интернете, я прочитал автореферат, возникло ощущение, что дело даже не в этом авторе, дело в самой системе, при которой за такие „труды“ дают учёные степени. В своё время я четыре года отучился в аспирантуре КГУ на кафедре философии, воспоминания остались очень неприятные, жаль, что время и деньги потратил тогда напрасно.

Интерес вызвала публикация информагентства „REGNUМ“, в которой речь идёт о запустении в курганском городском саду. Полностью согласен с мнением, которое высказал руководитель ОНФ в Курганской области Фёдор Теребенин — „Складывается впечатление, что городской сад ни летом, ни тем более зимой никому не нужен. Он неухожен, а местами и вовсе будто давно заброшен. Здесь не хочется гулять с детьми, дышать свежим воздухом, потому что повсюду грязь и мусор. Общественники годами бьются над проектом развития горсада и того, что хотят видеть в нем сами курганцы, но в итоге картина не меняется“.

Хочется надеяться, что городские чиновники прислушаются к мнению горожан!