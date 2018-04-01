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В Израиле призвали Запад не обвинять в своих ошибках Путина
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В Израиле призвали Запад не обвинять в своих ошибках Путина 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Экс-министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами считает, что Россия не угрожает западным демократиям, однако Запад перекладывает вину за свои ошибки на российского лидера Владимира Путина, пишет El País.
Бен-Ами заявил, что ошибочно полагать, что «самодержец из бедной страны» способен разрушить ведущие мировые демократии. Он привел в пример прошлогодние выборы во Франции, где несмотря на поддержку Россией Марин Ле Пен победу одержал Эммануэль Макрон, передает текст статьи RT.
В то же время экс-глава израильского МИД заявил, что это не означает, что деятельность России не представляет опасности. Но, считает он, западный мировой порядок находится в кризисе вовсе не по вине России.
По его мнению, западные демократии должны взять на себя ответственность за кризис, обусловленный неспособностью лидеров Запада эффективно решать задачи глобализации. Он отмечает, что вовсе не Владимиром Путиным создан «этический кризис на Западе», а американскими банкирами, которые втянули мировую экономику в кризис 2008 года. Широкую поддержку популистам в Европе принесли ошибки европейских политиков, заявил Бен-Ами.
Не связывает с российским вмешательством Бен-Ами и «недавний успех популистов в Италии». По его мнению, этом связано с тем, что власти не смогли решить серьезные экономические проблемы страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об атаках Запада на Россию.
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