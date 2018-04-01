На Ямале готовы оповестить об опасности всех разом

Нажатием одной-единственной кнопки в Салехарде можно поднять тревогу по всему Арктическому региону. «Красный Север» побывал у пульта КСЭОН — уникальной комплексной системы экстренного оповещения населения. — Совместно с правительством округа мы открыли региональный пункт управления, у которого пока нет аналогов на Урале. С его помощью в автономии можно включить любое количество тревожных устройств, — говорит Александр Оболтин, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома». «Главная кнопка» КСЭОН находится в ямальском центре управления и контроля в кризисных ситуациях — теперь оператор может оповестить об опасности как отдельно взятый поселок, так и все города и веси Арктического региона. Весьма удобно! Раньше сигнал ямальским сиренам могли подать из ЕДДС — единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, с которыми при необходимости связывались из столицы. — В каждом муниципальном образовании была своя, местная система оповещения, которой управляли с пульта ЕДДС. Сейчас всё это в комплексе может управляться напрямую из этого помещения, — поясняет Сергей Юдин , первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожбезопасности округа. Все территориальные фрагменты, наконец, связали воедино в начале года — тогда в ЦУКС установили необходимое оборудование. — Система масштабируема и управляется из любой точки. Отсюда оператор контролирует ее по всему региону, но сегментами по-прежнему можно управлять и в муниципальных образованиях. Сотрудники, скажем, в Ноябрьске могут самостоятельно поднять тревогу там. И наоборот, ее могут включить из ЦУКС, если в ноябрьской ЕДДС что-то случится — к примеру, пропадет связь. Такое дублирование позволяет повысить уровень безопасности и обеспечить оповещение населения в любой ситуации, — говорит Александр Оболтин. Места для установки громкоговорителей выбирали, проанализировав главные проблемы, с которыми сталкиваются в ямальских поселениях. Основная масса устройств в итоге появилась в лесистом Шурышкарском районе, по которому разбросаны небольшие села и поселки. Всего КСЭОН работает в 19 населенных пунктах, где разместили полсотни площадок с громкоговорителями. Разработка — отечественная, компания реализовала ее совместно с НТЦ «Протей» из Санкт-Петербурга . Практически вся «начинка» системы — детали, произведенные в России . Управляться с этим просто — вплоть до того, что на карте, как в компьютерной игре-стратегии, можно выделить определенный участок и в несколько кликов отдать команду всем попавшим под управление «юнитам». Наведя курсор на конкретную площадку, пользователь сможет проверить, в каком состоянии находится устройство и в каких условиях оно работает — доступны, как нас заверили, даже такие показатели, как температура и влажность окружающей среды! Компьютер выдаст и данные об электроснабжении (при перебоях с питанием громкоговоритель переключится на резервный источник). Если с оборудованием какие-то проблемы, дежурный это сразу заметит — и направит на место инженеров для устранения неполадок. — Специально для вас сейчас мы смоделировали ряд неисправностей. Все данные выводятся на пульт. Видите, одна пиктограмма красная? Навести курсор — сразу выскакивает окошко: линия оборвана. То есть между громкоговорителем и усилителем отсутствует связь. Система постоянно, ежесекундно проверяет сама себя, — демонстрирует Виктор Сысов, заместитель директора ямальского филиала. Сергей Юдин отмечает, что КСЭОН можно расширять и далее — к примеру, дополнить датчиками, замеряющими уровень воды в реках во время паводка, или интегрировать с другими системами. Такими как противопожарный «Лесной дозор», подключенный в Пельвоже и Вынгапуровском, — камеры наблюдают за местностью на расстоянии до 30–40 километров в поисках очагов возгораний. — Кроме того, система обладает возможностями оповещения через рассылку СМС и интернет. Впрочем, эту опцию мы пока не подключили — это следующий наш шаг, — подытожил чиновник.

Комментарий КСЭОН особенно нужен глубинке Система предупреждения, направленная на сохранение жизни и здоровья людей, очень важна для Ямала с его большой территорией. Создавать ее в округе начали достаточно давно, в этой работе задействовали и исполнительные органы власти, и органы местного самоуправления. Особенно актуально оповещение для местностей, подверженных рискам в пожароопасный сезон или в паводок. Это, например, все населенные пункты Шурышкарского района, отдаленные поселения Красноселькупского, Пуровского, Тазовского районов… У обновленного варианта системы гораздо больше возможностей. Теперь она успешно прошла тестирование и приступает к работе.

Перспектива Все, кто зарегистрирован на портале госуслуг, получат возможность записаться на прием в департамент природно-ресурсного регулирования или подать заявление на добычу охотресурсов. Цель новой опции — упростить процедуру и избавить ямальцев от необходимости толкаться локтями в очередях. — Сейчас подать заявление в уполномоченный орган можно либо лично, либо заказным письмом с уведомлением. Такая процедура приводит к тому, что в день начала приема в департаменте природно-ресурсного регулирования образуется очередь — число охотников в разы превышает лимит выдаваемых разрешений. Кроме того, в невыгодном положении оказываются те, кто проживает в отдалении, — комментируют связисты. Заработает новая очередь в следующем охотничьем сезоне. Систему планируют дополнить лицензированным генератором случайных чисел для проведения электронной лотереи за право добыть редкий трофей.