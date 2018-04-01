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Максим Решетников попал в топ губернаторов-блогеров из-за школьников
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Максим Решетников попал в топ губернаторов-блогеров из-за школьников 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет properm.ru, по данным агентства «Медиалогия», Решетников занял 15 место. Им он обязан школьникам, которые в Instagram губернатора просили «дядю Максима» ввести карантин в учебных заведениях. Рейтинг губернаторов-блогеров в феврале возглавили Сергей Собянин, Рамзан Кадыров и руководитель республики Саха Егор Борисов.
Как сообщал «ФедералПресс», в феврале Максим Решетников возглавил рейтинг публичной активности ВИП-персон Пермского края. Ключевыми темами февральской повестки губернатора были промышленность и социальная политика. На форуме в Сочи Пермский край и «Метафракс» подписали специнвестконтракт, ставший для региона восьмым по счету. Широко освещались в прессе встреча губернатора с президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, газификация региона и второй краевой Молодежный форум.
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