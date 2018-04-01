Почему жители Швейцарии захламляют Францию своими отходами

«Если это не остановить, то нам придется повышать налог на уборку мусора», — разделяет его негодование коллега Бернар Мамэ из горного поселка Ле Рус (департамент Жура), также расположенный в нескольких десятках километров от границы со Швейцарией

Французы не на шутку обеспокоены «мусорной интервенцией», которую в последнее время, не сильно афишируя, осуществляют граждане соседнего зажиточного государства.

Некоторые итоги на днях подвели таможенники района Франш-Конте, куда входят эти департаменты. За 2017 год им удалось задержать около десяти тонн всяческих отбросов, которые везли во Францию швейцарские «мусорные туристы». Их задержали, оштрафовали каждого «по-божески» на 150 евро, а могли на пару тысяч, что допускает закон, и отправили, несолоно хлебавши, восвояси. Если учесть, что дорожные проверки на границе между двумя государствами проводятся нечасто и избирательно, то объем отбросов, ввозимых из заграницы, как здесь считают, несомненно, во многие сотни раз больше.

В этой связи возникает вполне законный вопрос: почему, швейцарцы, запатентованные чистюли, повадились избавляться от своего мусора не у себя дома, а у соседей? Дело в том, что они народ в высшей степени бережливый, если не сказать больше, и это у них в крови. Так вот утилизация мусора в Швейцарии тамошним гражданам влетает в копеечку, и за нее, отметим, приходится платить дважды. Во-первых, это соответствующий целевой налог. Он варьируется в зависимости от площади жилья — неважно собственное оно или арендованное.

Вторым видом оплаты уборки и обработки произведенных семьей отходов является сбор за специальные пластиковые мешки с особой маркировкой. Причем по существующим там порядкам бытовые отходы должны быть помещены именно в них. Обычная упаковка из супермаркета, к примеру, из "Ашана" , объявлена вне закона, и за ее использование грозит серьезный денежный штраф. Что касается патентованных мешков, то они выпускаются объемом в 17, 35, 60 и 110 литров. Каждый из них в зависимости от вместительности стоит от одного до шести швейцарских франков (от 60 до 360 рублей).