По велению сердца

Страшная трагедия в Кемерове заставила нас наконец-то всерьез задуматься о безопасности в общественных местах. А это не только быстрая эвакуация при пожаре и готовность к террористическим атакам.

На вокзалах, стадионах, в школах, аэропортах, кинотеатрах, в тех же торгово-развлекательных центрах люди чаще всего погибают из-за внезапной остановки сердца. По статистике, в России ежегодно регистрируют 300 тысяч таких смертей.

Для того, чтобы вновь запустить «мотор» и вернуть человека к жизни, есть только пять-семь минут. Дальше в организме происходят необратимые изменения. Но, как правило, свидетели успевают лишь вызвать «скорую помощь», которая просто не имеет шансов успеть вовремя. Поэтому вся надежда — на тех, кто случайно оказался рядом, на то, что кто-то умеет правильно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Увы, средний уровень владения навыками оказания первой помощи, прямо скажем, не очень высок…

Шансов вырвать погибающего из лап смерти было бы значительно больше, если бы во всех местах массового скопления людей имелись дефибрилляторы. Это аппараты, которые восстанавливают сердечный ритм с помощью электрического разряда. В США и странах Евросоюза они есть повсюду. Большинство школ, скажем, имеет несколько аппаратов. Современные дефибрилляторы портативны, легки и, самое главное, рассчитаны «на дурака» — человека, случайно оказавшегося рядом, не имеющего медицинского образования. Краткая точная инструкция позволяет войти в курс дела меньше чем за минуту. На Западе дефибрилляторы в общественных местах позволили вдвое повысить выживаемость больных с остановившимся сердцем.

У нас уже давно говорят о необходимости пойти по тому же пути. Но дальше разговоров дело не идет. В Москве первый «общественный» дефибриллятор появился в парке «Сокольники» летом 2014 года. Администрация обучила пользоваться им десяток сотрудников. На этом все и закончилось: в парке выяснили, что, согласно действующему законодательству, работать с таким аппаратом имеют право только профессионалы. Да, электрическим разрядом можно спасти, но можно и убить. Только закон далеко отстал от жизни. Ведь современные дефибрилляторы практически безопасны. Если у пострадавшего банальный обморок, а сердце бьется, то дефибриллятор просто не сработает. Но пока закон запрещает пытаться оказать помощь…

Как раз сейчас в Государственной думе готовится к рассмотрению законопроект о доступной дефибрилляции. Судя по отзывам экспертов, он еще сыроват и требует доработки. Необходимо сделать это как можно быстрее. Главное — разрешить всем пользоваться автоматическими дефибрилляторами. После принятия закона можно будет определить источники финансирования программы доступной дефибрилляции.

Настораживает, правда, активность некоторых лоббистов, которые уже заявляют об «инновационных отечественных дефибрилляторах». Импортозамещение — вещь, конечно, хорошая и даже необходимая, но в данном случае лучше бы начать с установки дефибрилляторов производителей, в надежности и эффективности которых можно не сомневаться. Уверен, что в бюджете Москвы найдутся средства для оснащения дефибрилляторами столичных учреждений. Да и многие владельцы коммерческих предприятий наверняка будут готовы вложиться в обеспечение безопасности своих клиентов.