Тоболячка в надежде исцеления стала жертвой виртуальной целительницы

Жительница Тобольска в январе 2018 года начала переписываться с мужчиной на сайте знакомств. Во время общения женщина поделилась с собеседником, что серьезно больна, на что он посоветовал обратиться к целительнице, рассказав ей о том, что в социальных сетях есть группа, через которую старица помогает нуждающимся.

«Женщина написала сообщение экстрасенсу, в котором рассказала о своих проблемах со здоровьем. Вскоре заявительница получила ответ, в котором старица обещала исцелить её молитвами, пояснив, что для проведения ритуалов нужны денежные средства. В результате, под различными предлогами мошенники выманили у гражданки 18 тысяч рублей. Когда страницу целительницы удалили из социальных сетей, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области

В настоящее время сотрудники полиции занимаются поиском злоумышленников и рекомендуют жителям Тобольска не переводить деньги незнакомым людям, кем бы они не представлялись и что бы не обещали взамен.