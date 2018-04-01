Ещё
Тоболячка в надежде исцеления стала жертвой виртуальной целительницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тоболячка в надежде исцеления стала жертвой виртуальной целительницы 

Уральский меридиан 28 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Жительница Тобольска в январе 2018 года начала переписываться с мужчиной на сайте знакомств. Во время общения женщина поделилась с собеседником, что серьезно больна, на что он посоветовал обратиться к целительнице, рассказав ей о том, что в социальных сетях есть группа, через которую старица помогает нуждающимся.
«Женщина написала сообщение экстрасенсу, в котором рассказала о своих проблемах со здоровьем. Вскоре заявительница получила ответ, в котором старица обещала исцелить её молитвами, пояснив, что для проведения ритуалов нужны денежные средства. В результате, под различными предлогами мошенники выманили у гражданки 18 тысяч рублей. Когда страницу целительницы удалили из социальных сетей, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В настоящее время сотрудники полиции занимаются поиском злоумышленников и рекомендуют жителям Тобольска не переводить деньги незнакомым людям, кем бы они не представлялись и что бы не обещали взамен.
Уральский меридиан: последние новости
«Росгвардия» — личная охрана «путинского режима» или защита народа? В Екатеринбурге пенсионерке продали одеяло и подушку за 74 тысячи Роман Овчинников: Торговые центры заменяют города
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео198
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»54
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ111
В последний раз38
РФ увеличила число высылаемых дипломатов393
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение