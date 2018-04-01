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Валерий Амиров: екатеринбуржцев бьют по самолюбию
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Валерий Амиров: екатеринбуржцев бьют по самолюбию 

Уральский меридиан 29 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:
На прошедшей неделе имел место тот редкий случай, когда центральные вопросы медиаповестки Екатеринбурга были посвящены сугубо внутренним событиям.
Первым и очень знаковым событием стал снос печально знаменитой недостроенной телебашни, простоявшей в качестве одного из символов города с середины 80-х годов. Несмотря на очевидную абсурдность положения, когда в самом центре города возвышается бетонная труба со ржавой арматурой, многие горожане выступали в защиту сооружения, указывая на то, что башне могло бы найтись какое-то лучшее применение. И справедливо говорили о многочисленных обещаниях действующего губернатора, который даже объявлял, что в башне расположится «небесный» ЗАГС. И потратил немало бюджетных денег на конкурс проектов, многие из которых выглядели очень перспективными.
Обрушение башни воспринималось, в том числе, и как крушение неких надежд и нежелание слышать голос народа.
Об этом же говорят политически активные граждане, когда критикуют решение об отмене прямых выборов мэра города. Это тоже бьет по самолюбию екатеринбуржцев, привыкших выбирать главу в ходе голосования. Мотив решения, действительно, выглядит не очень понятным, особенно на фоне не слишком успешных действий по развитию города со стороны губернаторских структур, явно не добившихся за последние годы каких-то очевидных успехов. Закрыта ли эта тема окончательно или нас ждет волна митинговых страстей — увидим очень скоро.
Фото: Андрей Альшевских, источник — alshevskix.livejournal.com
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