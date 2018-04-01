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Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
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Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Будущий герой Первой мировой, Алексей Алексеевич, родился в августе 1853 года в Тифлисе, рано потерял родителей, но получил хорошее начальное образование, а затем окончил привилегированное военно-учебное заведение — Пажеский корпус.
Один из наиболее ярких и самобытных военачальников Первой мировой войны, Брусилов был офицером — потомственным. Его отец, Алексей Николаевич, майором участвовал в Бородинском сражении, был ранен, дошел до Парижа, после чего дослужился до генеральских чинов, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Владимир Афанасьев.
Поручиком приобрел боевой опыт во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Являясь адъютантом драгунского полка, на котором лежала ответственность за штабные и хозяйственные дела, он успешно справлялся не только со своими прямыми обязанностями. Брусилов неоднократно принимал участие в боевых вылазках, командование отмечало его инициативу и личное мужество. За боевые отличия он был удостоен трех боевых орденов и досрочного производства в штабс-капитаны.
В 1881 году Алексей Алексеевич поступил в только что открывшуюся в Петербурге Офицерскую кавалерийскую школу, которую окончил блестяще, за примерную учебу был произведен в ротмистры и оставлен в постоянном составе школы. Он проходил службу в школе на различных должностях, а с 1902 года стал ее начальником. Читать далее…
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