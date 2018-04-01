Народный календарь. 1 апреля. Вербное воскресенье. Дарья Грязная напрасно не обидит

В этот день и по народной, и по христианской традиции чтут память святого Хрисанфа и святой Дарии. Язычник Хрисанф решил обратиться к новой вере и его отец, чтобы остановить юношу, женил его на Дарии — жрице Афины Паллады.

Но Хрисанф был упорен в вере и обратил в Христову веру и молодую жену. Супруги активно проповедовали христианство, что вызвало возмущение горожан. Хрисанф и Дария были схвачены, подвергались пыткам, но от веры не отступили и были казнены.

На Руси Дария стала Дарьей, да еще получила прозвище «грязной» — потому, что к ее дню уже активно таяли снега, начиналась весенняя распутица и всюду — и на дорогах, и в полях — становилось откровенно грязно. Поднимаяcь, вода в реке выплескивалась и через оставшиеся проруби, заодно «выплевывая» через них грязь, которую несла с собой.

Существовала и еще одна примета. Считалось, что «даром Дарья сапог не марает», и уж если кто-то совсем сильно перемазался, это неспроста — видно, много нечистых помыслов было у этого человека. Впрочем, с такими выводами надо быть поосторожнее…

Говорили также, что если вешние воды были очень шумными, это знак, что уродится трава. А если вдруг из-под снега протаивал на солнышке навоз, это считалось приметой хорошего во всех смыслах года — для того, кто эту «кучку» увидел первым.

На Дарью Грязную было принято отбеливать ткани: выложив холстину на снег, ее оставляли под лучами солнца на весь день после чего ткань становилась белой.

"Дружил" с Дарьей Грязной и Домовой. Считалось, что он пробуждается ото сна именно в этот день, и чтобы он был в хорошем настроении, ему, порой капризному хранителю домашнего очага, наливали в плошку молока и отрезали кусок хлеба, а также развлекали его небольшим представлением — шутили, а иногда, чтобы его запутать, специально говорили друг другу неправду. Отсюда пошла традиция разыгрывать друг друга на 1 апреля — день шуток. Насчет погоды приметы тоже были забавными: считалось, что погода 1 апреля показывает, какой будет погода 1 октября. Поскольку 1 апреля в этом году празднуется Вербное воскресенье, полагали, что если на этот праздник выпадает солнечная погода, будет урожайным год, а если случится ветер — погода станет прохладнее. Если же на Вербное воскресенье обошлось без заморозков, уродится много фруктов.

* Именины в этот день празднуют Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья.