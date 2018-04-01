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Роман Овчинников: Торговые центры заменяют города
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Роман Овчинников: Торговые центры заменяют города 

Уральский меридиан 50 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Роман Овчинников, общественный деятель, инициатор проектов «Мой Курган», Gorsad.pro, участник Центра Прикладной Урбанистики прокомментировал ИА «Уральский меридиан» информационную повестку Зауралья:
Торговые центры вместо города
Страшная трагедия в Кемерове, которая привела в шок абсолютно всех, стала причиной многочисленных проверок не только торгово-развлекательных центров, но и вообще большинства учреждений и даже заводских цехов. Учебные эвакуации, осмотр состояния пожарной охраны — в общем все то, что должно регулярно проводиться в обычное время, в России начинают делать только после ЧП. Данное событие неожиданно обнажило и еще одну проблему: мы увидели, насколько привязаны к ТРЦ, к их концепции. Торговые центры заменили нам город, потому что только в них мы чувствуем себя комфортно. Мы наконец-то ходим по помещениям человеческого масштаба, в них мы не видим грязи и бесконечных парковок, в них все доступно, близко и много людей — то, чего уже нет во многих городах, которые успели вымереть. Засилье молодежи в торговых центрах также объясняет пустоту городских улиц: они просто не могут притянуть никого, поэтому люди уходят в торговые центры. ТРЦ — это новые города, которые стали таковыми не благодаря экономике, а благодаря чиновникам, упорно разрушающим городские улицы и среду. Поэтому люди бегут в ТРЦ, поэтому молодежь встречается и проводит время в ТРЦ. Но на этой неделе мы узнали, что и там не можем быть в безопасности…
Восемь светофоров
Интересная ситуация произошла в Кургане на уходящей неделе: практически одновременно перестали функционировать восемь светофорных объектов в разных частях города. И хотя особого транспортного коллапса не произошло — на важных перекрестках оперативно поставили регулировщиков, — жители заподозрили неладное. Причина неисправностей оказалась банальна: перепад температур. И ведь действительно для такой страны как Россия перепады температур — довольно редкое и малопрогнозируемое явление, поэтому наша техника просто физически не готова к такому. Как и асфальтовое покрытие дорог. Так что удивляться нечему. К счастью, все светофоры уже привели в рабочее состояние — опять таки одновременно. Но было забавно.
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