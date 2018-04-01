Жители донской столицы выбрали фамилии трех выдающихся земляков для увековечения на «Проспекте звезд»

Ростове определили финалистов весеннего этапа проекта «Проспект звезд». В течение месяца люди могли отдать свой голос за одного из 10 выдающихся горожан, прославивших донскую столицу. Среди претендентов были люди разных судеб и профессий, и в этот раз в тройку лидеров вышли врач, спортсмен и учитель.

В финал проекта вышли:

Мазин Эмилий Александрович — Заслуженный учитель России , почти 70 лет преподававший в школах города математику. Он прошел Великую Отечественную войну, был четыре раза ранен, но после победы вернулся в Ростов и стал работать по профессии. Около 500 учеников Э. А. Мазина стали кандидатами и докторами наук.

Эмилий Мазин был учителем от Бога

Коваленко Петр Петрович — доктор медицинских наук, профессор, почетный гражданин г. Ростова-на-Дону. Прошел путь от ординатора до руководителя кафедры госпитальной хирургии, опубликовал множество книг и статей на тему пластической, восстановительной, реконструктивной и трансплантационной хирургии.

Пётр Коваленко спас сотни человеческих жизней

Николаев Валентин Владимирович — советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, десятикратный чемпион РСФСР по самбо и вольной борьбе. Пришел в спорт только в 21 год, но это не помешало ему добиться больших высот. После окончания спортивной карьеры остался в донской столице, чтобы тренировать детей и подростков.

Валентин Николаев считался русским Геркулесом Теперь с 1 апреля по 1 мая ростовчанам предстоит решить, кто из этих людей достоин именной звезды. Отдать свой голос можно как в режиме онлайн, так и вживую: в течение месяца с 14 до 17 часов, на Ворошиловском-Тельмана, волонтеры будут собирать живые подписи.