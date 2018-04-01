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Новое имя «Проспекта звёзд» в Ростове станет известно 1 мая
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Новое имя «Проспекта звёзд» в Ростове станет известно 1 мая 

АиФ Ростов 20 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Стали известны имена трёх финалистов весеннего этапа голосования по увековечиванию памяти выдающихся ростовчан на Аллее звёзд проспекта Ворошиловского.
Как сообщила член Общественного совета проекта «Проспект звёзд города Ростов-на-Дону» Арина Ковалевская, среди десяти достойнейших имен лидируют три — педагог, медик и спортсмен. Это:
фронтовик, заслуженный учитель России, почти 70 лет преподававший математику в школах города Эмилий Алексадрович Мазин;хирург, спасший сотни человеческих жизней, доктор медицинских наук, профессор, почётный гражданин Ростова-на-Дону Пётр Петрович Коваленко;советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, десятикратный чемпион РСФСР по самбо и вольной борьбе Валентин Владимирович Николаев.
В течение апреля горожанам придётся решить, кто из этих людей достоин именного знака на «Проспекте звёзд».
Имя победителя объявят 1 мая.
Ранее «АиФ-Ростов» писал, что городские власти запретили общественникам устанавливать памятные знаки без разрешения мэрии. Но теперь консенсунс достигнут, и проект будет продолжен.
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