Новое имя «Проспекта звёзд» в Ростове станет известно 1 мая

Стали известны имена трёх финалистов весеннего этапа голосования по увековечиванию памяти выдающихся ростовчан на Аллее звёзд проспекта Ворошиловского.

Как сообщила член Общественного совета проекта «Проспект звёзд города Ростов-на-Дону» Арина Ковалевская, среди десяти достойнейших имен лидируют три — педагог, медик и спортсмен. Это:

фронтовик, заслуженный учитель России , почти 70 лет преподававший математику в школах города Эмилий Алексадрович Мазин;хирург, спасший сотни человеческих жизней, доктор медицинских наук, профессор, почётный гражданин Ростова-на-Дону Пётр Петрович Коваленко;советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, десятикратный чемпион РСФСР по самбо и вольной борьбе Валентин Владимирович Николаев

В течение апреля горожанам придётся решить, кто из этих людей достоин именного знака на «Проспекте звёзд».

Имя победителя объявят 1 мая.