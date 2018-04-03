Будут ли в Ростове выбирать новые имена для «Проспекта звёзд»? 

По словам координатора «Проспекта звёзд» Арины Ковалевской, официальное разрешение появится уже на днях, определены финалисты весеннего этапа и до мая ростовчане могут голосовать онлайн за своих выдающихся земляков.
В этом году в тройке лидеров оказался ростовский педагог, фронтовик, друг Солженицына Эмилий Мазин. Он проработал учителем математики 70 лет, воспитал около 500 кандидатов и докторов наук, а в городе до сих пор есть сообщество его учеников.
В списке претендентов оказался и почётный гражданин Ростова, хирург Пётр Коваленко, который после института вместо интернатуры отправился в медсанбат. Молодой полевой хирург провёл более 350 операций на передовой. После войны Пётр Петрович одним из первых на Дону стал заниматься вопросами трансплантологии органов человека.
В финал народного голосования также вышел ростовский Геркулес, первый олимпийский чемпион Дона Валентин Николаев, благодаря которому в области появилась греко-римская борьба. До конца жизни спортсмен тренировал маленьких борцов, последнее своё занятие он провёл, уже отметив 80-летие. Кому именно заложат именную звезду, станет известно 1 мая.