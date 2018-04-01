Щурка, зяблик и оляпка: 10 красивых птиц, которых можно увидеть в Челябинской области

От разноголосых трелей птиц в лесах, парках и аллеях теплеет на душе — в то время, когда март больше похож на январь, это очень актуально! Их суетливая толкотня в кормушках, на деревьях и водоёмах завораживает и умиляет. В Международный день птиц мы решили узнать, а какие птицы водятся в наших краях. И вы знаете, они прекрасны, только посмотрите на них!

Эта бородатая неясыть попала в прицел фотоаппарата в Харлушевском природном заказнике. Внесена в областную Красную книгу как восстанавливающийся вид. В годы, когда мелкие грызуны активно плодятся, в нашем регионе может жить, охотиться и размножаться около тысячи таких красавиц.

Ястребиная сова охотится на подсадную мышь в Донгузловском природном заказнике

Числятся в областной Красной книге и ястребиные совы. Их в нашем регионе гнездится лишь около сотни пар. Птицы непугливы, и потому их часто отстреливают ради забавы.

Щурка золотистая своим окрасом напоминает ярких колибри

Одна из самых красочных птиц Европы — щурка золотистая — водится и в нашем регионе. Питается насекомыми, которых ловит на лету. Основная её добыча — пчёлы, осы и шмели. Чтобы не оказаться ужаленной при проглатывании, щурка бьёт пойманное насекомое о твёрдую поверхность и тщательно его раздавливает.

Пчеловоды, разумеется, этих красавиц недолюбливают. Тем более щурки любят жить в колониях. Различные пары строят свои пещерки довольно близко друг от друга в одной и той же отвесной стене. Пещерки узкие — до пяти сантиметров в диаметре, но длинные — в среднем до 1,5 метров, а порой и до 2,7 метра.

Как живут местные «колибри»

Зимородок любит лакомиться мелкой рыбёшкой и лягушатами

А зимородок в нашей местности — вообще диковинная птица. Он очень строг при выборе места обитания. Ему нужны не мелкий, но и не глубокий чистый водоем с проточной водой, обрыв и заросшие берега. И желательно без пернатых соседей. Видимо, чтобы не делиться мелкой рыбёшкой, водными насекомыми и лягушатами, до которых он большой охотник.

Фотографу удалось поймать зимородка в объектив на реке Уй близ посёлка Степное. Этих птиц из-за хозяйственной деятельности человека с каждым днём становится всё меньше. Так что берегите их!

Несмотря на название, чечётка обыкновенная кажется посетителям Челябинского городского бора редкой залётной птичкой

Чечётки обыкновенные — птички-невелички с длиной тела 12–15 сантиметров и размахом крыльев в 7–8,5 сантиметра. Летают обычно кучными стайками, непрерывно щебеча. Питаются семенами растений, преимущественно берёзы.

Из-за звонкой красивой песни зябликов часто содержат в неволе

Зяблики заметно крупнее чечёток — длина тела около 14,5 сантиметра, но размах крыльев достигает 28,5 сантиметра. Питаются тоже семенами и зелёными частями растений, а птенцов летом выкармливают вредными насекомыми и другими беспозвоночным. Поскольку гнездится любит в разных лесах, в том числе садах и парках, на глаза попадается часто и весьма узнаваем. Ещё чаще мы слышим его переливчатые песенки. Те птахи, что живут на Урале, зимовать улетают на юг Казахстана и в Среднюю Азию.

Оляпка кормит птенца-слётка на реке Большой Тесьме в национальном парке «Таганай»

Оляпки питаются беспозвоночными, которых собирают на берегу и мелководье или ловят, ныряя в воду и бегая по дну. Встретить их на Южном Урале непросто — здесь гнездится меньше сотни пар. Эти пернатые тоже из областной Красной книги. Живут в национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай».

Свиристели давно облюбовали для зимовья Челябинск с его яблоневыми аллеями

Свиристели порхают с яблони на рябину яркими стайками, радуют прохожих. Вот только из-за особенности своей диеты заставляют горожан поволноваться. Зимой они едят ягоды и плоды, которые уже изрядно перебродили. Поведение и моторика после таких трапез становятся соответствующими. А когда налопаются от души замороженных ягод, падают в обмороки под деревьями. И хорошо, если на улице не глубокий минус — значит через полчасика они вновь взлетят на ветки.

Летом гренадёрки с удовольствием уничтожают полчища комаров

Гренадёрки или хохлатые синицы в отличие от сородичей поют мало. Зимой питаются семенами и ягодами деревьев и кустарников, весной пьют сок берёзы, осины и клёна. А летом — лакомятся жучками, бабочками и паучками и активно спасают нас от комаров.

А так выглядит герой песенки про Фонтанку — чиж Эти певчие птички очень общительные, а потому часто попадают в ловушки, а затем и в клетки. Чижи довольно хорошо и свободно переносят неволю, делаются очень ручными, выучиваются разным фокусам.