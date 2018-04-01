Все по Маслоу: пирамида потребностей московской светской девушки

1 апреля 1908 года в Нью-Йорке в семье переселенцев из Киевской губернии Самуила Маслова и Розы Шиловской родился первенец — мальчишка по имени Абрахам. Через три десятка лет он станет звездой молодой психологической науки — уж очень ловко будет исследовать взаимосвязи сексуальности и социального поведения у приматов. Еще через несколько лет Абрахам соорудит первый вариант легендарной пирамиды потребностей, иерархической модели нужд всякого человека. Любой образованный менеджер и каждый адекватный маркетолог ежедневно с тех пор салютует пирамиде потребностей — зная и понимая ее, проще уболтать и понять любого. Не мог обойти вниманием треугольник Маслоу и SNC: мы составили пирамиду потребностей среднестатистической московской светской чародейки.

Физиологические потребности

Безнаказанно и анонимно гадить в комментах.

Иметь уверенный доступ к Wi-Fi (или хотя бы непрерывающийся 4G).

Владеть последним iPhone.

Есть хинкали, пасту и бургеры после полуночи и не поправляться.

Иметь карибский паспорт или хотя бы лессе-пасе, позволяющие без виз кататься по миру.

Потребности в безопасности

Пить только качественный, «бесцитрамонный» алкоголь — желательно спонсорский и уж конечно бесплатный.

Чтобы никто никогда не вскрыл переписку со старого незапаленного акка «ВКонтике» (еще омских непрокрашенных и нетюнингованных времен).

Забыть адрес ближайшей дежурной аптеки, цену энтеросгеля и марвелона.

Потребность в принадлежности и любви

Чтобы мужик был молодой, красивый и богатый — ставки любой девушки в таком случае неминуемо возрастают. Если в наличии старый и богатый — это норм, но немного «такое», если молодой и бедный — еще хуже.

Получить доступ на Tinder Select.

Потребность в уважении

Получать хотя бы электронные приглосы на все значимые pre-opening parties.

Иметь в бумажнике карточки всех котирующихся заведений.

Иметь 10 000+ ненакрученных подписчиков в основной инсте «для всех».

Собирать минимум 200 лайков к каждой крохотульке, опубликованной в фейсбуке.

Оказаться в зале торжеств «Сафиса» за одним столом с Джей-Ло и Стингом (или хотя бы в первом ряду на грозненском показе Айшат Кадыровой).

Иметь свою стритстайл-фотоньку с Недели моды в Париже на The Sartorialist.

Чтобы красивые фоточки с тусовок ав— торства Абдуллы Артуева или Тимофея Колесникова стояли во всех светских СМИ.

Познавательные потребности

Всегда знать, кого (и какого, вообще) активно лайкает ваш зая.

Первой узнавать инфу о закрытых распродажах, сплетни о закрывающихся и «горящих» местах.

Постоянно скупать все модные книги и запоминать цитаты-нямки из психолога Лабковского, Миши Зыгаря и Петра Авена

Пройти курсы самосовершенствования на Остоженке, освоить Pilates PMP и фейсбилдинг.

Эстетические потребности

Ходить по красному ковру хотя бы раз в год…

…хотя бы по ступенькам кинотеатра «Россия».

Хотя бы раз в пару месяцев врываться на террасы блистательного Петербурга поклевать божолешки.

Раз в сезон наблюдать пиршество заката из окна свежего дубайского Bulgari Resort.

Зимой кормить мальдивских мант, весело роняя перстни в прозрачные воды южных атоллов.

Потребность в самоактуализации

Иметь возможность покупать вещи в «КМ20» по полной цене.

Опубликовано в журнале SNC №106 — апрель 2018.