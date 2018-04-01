Все по Маслоу: пирамида потребностей московской светской девушки 

1 апреля 1908 года в Нью-Йорке в семье переселенцев из Киевской губернии Самуила Маслова и Розы Шиловской родился первенец — мальчишка по имени Абрахам. Через три десятка лет он станет звездой молодой психологической науки — уж очень ловко будет исследовать взаимосвязи сексуальности и социального поведения у приматов. Еще через несколько лет Абрахам соорудит первый вариант легендарной пирамиды потребностей, иерархической модели нужд всякого человека. Любой образованный менеджер и каждый адекватный маркетолог ежедневно с тех пор салютует пирамиде потребностей — зная и понимая ее, проще уболтать и понять любого. Не мог обойти вниманием треугольник Маслоу и SNC: мы составили пирамиду потребностей среднестатистической московской светской чародейки.
Физиологические потребности
Безнаказанно и анонимно гадить в комментах.
Иметь уверенный доступ к Wi-Fi (или хотя бы непрерывающийся 4G).
Владеть последним iPhone.
Есть хинкали, пасту и бургеры после полуночи и не поправляться.
Иметь карибский паспорт или хотя бы лессе-пасе, позволяющие без виз кататься по миру.
Потребности в безопасности
Пить только качественный, «бесцитрамонный» алкоголь — желательно спонсорский и уж конечно бесплатный.
Чтобы никто никогда не вскрыл переписку со старого незапаленного акка «ВКонтике» (еще омских непрокрашенных и нетюнингованных времен).
Забыть адрес ближайшей дежурной аптеки, цену энтеросгеля и марвелона.
Потребность в принадлежности и любви
Чтобы мужик был молодой, красивый и богатый — ставки любой девушки в таком случае неминуемо возрастают. Если в наличии старый и богатый — это норм, но немного «такое», если молодой и бедный — еще хуже.
Получить доступ на Tinder Select.
Потребность в уважении
Получать хотя бы электронные приглосы на все значимые pre-opening parties.
Иметь в бумажнике карточки всех котирующихся заведений.
Иметь 10 000+ ненакрученных подписчиков в основной инсте «для всех».
Собирать минимум 200 лайков к каждой крохотульке, опубликованной в фейсбуке.
Оказаться в зале торжеств «Сафиса» за одним столом с Джей-Ло и Стингом (или хотя бы в первом ряду на грозненском показе Айшат Кадыровой).
Иметь свою стритстайл-фотоньку с Недели моды в Париже на The Sartorialist.
Чтобы красивые фоточки с тусовок ав— торства Абдуллы Артуева или Тимофея Колесникова стояли во всех светских СМИ.
Познавательные потребности
Всегда знать, кого (и какого, вообще) активно лайкает ваш зая.
Первой узнавать инфу о закрытых распродажах, сплетни о закрывающихся и «горящих» местах.
Постоянно скупать все модные книги и запоминать цитаты-нямки из психолога Лабковского, Миши Зыгаря и Петра Авена.
Пройти курсы самосовершенствования на Остоженке, освоить Pilates PMP и фейсбилдинг.
Эстетические потребности
Ходить по красному ковру хотя бы раз в год…
…хотя бы по ступенькам кинотеатра «Россия».
Хотя бы раз в пару месяцев врываться на террасы блистательного Петербурга поклевать божолешки.
Раз в сезон наблюдать пиршество заката из окна свежего дубайского Bulgari Resort.
Зимой кормить мальдивских мант, весело роняя перстни в прозрачные воды южных атоллов.
Потребность в самоактуализации
Иметь возможность покупать вещи в «КМ20» по полной цене.
Опубликовано в журнале SNC №106 — апрель 2018.