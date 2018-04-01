Гана развернула совместную с соседними странами операцию по спасению пятерых похищенных

Аккра , 1 апреля / Синьхуа / — Гана развернула совместную с соседними странами операцию по спасению пятерых похищенных членов экипажа судна. Об этом заявила пресс-служба вооруженных сил Ганы.

"Гана проводит совместную операцию по поиску и спасению со странами Гвинейского залива. Если в окрестных водах будут обнаружены следы похитителей, ВМС Ганы немедленно получат уведомление", — заявила пресс-служба.

Как сообщили местные СМИ, 26 марта в территориальных водах Ганы было захвачено ганское рыболовное судно, на борту которого находились более 40 членов экипажа. Покинув воды Ганы, похитители освободили рыболовное судно и захватили другие суда. В ходе преступной операции были похищены пять человек — три корейца, один грек и один ганец.

Рыболовное судно, на борту которого были примерно 40 членов экипажа, благополучно вернулось в Гану 28 марта. Некоторые из раненых были доставлены в больницу. —0—