Ещё
Гана развернула совместную с соседними странами операцию по спасению пятерых похищенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гана развернула совместную с соседними странами операцию по спасению пятерых похищенных 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аккра, 1 апреля /Синьхуа/ — Гана развернула совместную с соседними странами операцию по спасению пятерых похищенных членов экипажа судна. Об этом заявила пресс-служба вооруженных сил Ганы.
"Гана проводит совместную операцию по поиску и спасению со странами Гвинейского залива. Если в окрестных водах будут обнаружены следы похитителей, ВМС Ганы немедленно получат уведомление", — заявила пресс-служба.
Как сообщили местные СМИ, 26 марта в территориальных водах Ганы было захвачено ганское рыболовное судно, на борту которого находились более 40 членов экипажа. Покинув воды Ганы, похитители освободили рыболовное судно и захватили другие суда. В ходе преступной операции были похищены пять человек — три корейца, один грек и один ганец.
Рыболовное судно, на борту которого были примерно 40 членов экипажа, благополучно вернулось в Гану 28 марта. Некоторые из раненых были доставлены в больницу. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Таиланд планирует до 2036 года построить более 2500 км высокоскоростных железных дорог В Зимбабве введен в экспуалатацию реализованный китайской компанией проект расширения гидроэнергетической станции Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной торговли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео206
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»54
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ115
В последний раз38
Стало известно время падения «Небесного дворца»7
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение