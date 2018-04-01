Аман Тулеев: от железнодорожника до губернатора-рекордсмена

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, в результате погибли 64 человека.

Тулеев руководил регионом почти 21 год — с 1 июля 1997 года — и был одним из последних губернаторов-долгожителей. Дольше него возглавляет регион только губернатор Белгородской области Евгений Савченко , который находится на этом посту уже больше 24 лет.

Железнодорожное начало

Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР в семье служащего. После смерти отца Молдагазы Колдыбаевича его воспитывал отчим — Иннокентий Иванович Власов (умер в 1984 году). Мама — Мунира Файзовна — скончалась в 2001 году.

Тулеев окончил Тихорецкий железнодорожный техникум и Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовой путь начинал стрелочником, по направлению приехал в кузбасский поселок Мундыбаш, где работал дежурным по станции, после стал ее начальником, затем возглавил Новокузнецкое отделение железной дороги.

В 1988 году окончил Академию общественных наук и стал начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в СССР.

Позже Тулеев не раз говорил, что именно опыт работы на железной дороге помог ему в политической карьере: он хорошо знал проблемы угольщиков и железнодорожников, помогал им и их семьям. Именно работу на железной дороге он называл причиной своей популярности и высоких процентов на выборах.

Политический старт

Политическая карьера будущего губернатора началась с назначения заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС . В 1990 году он был избран в Верховный совет РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу, в марте — депутатом Кемеровского областного совета, затем его председателем. Одновременно возглавлял Кемеровский облисполком.

В 1994-1996 годах он возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области, представлял регион в Совете Федерации . В 1996-1997 годах работал в правительстве, был министром по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.

В 1997 году президент России Борис Ельцин назначил Тулеева главой администрации Кемеровской области. Решение было принято на фоне начинавшихся шахтерских забастовок. В октябре 1997 года прошли выборы главы региона, Тулеев набрал 95% голосов избирателей. Позже, в 2015 году, он снова победит на выборах, набрав почти 97% голосов и побив собственный рекорд.

Рельсовая война и мир Когда Тулеев возглавил Кузбасс, регион стоял на пороге развала промышленного производства, 43 шахты были закрыты, 150 тысяч человек уволены.

Первого мая 1998 года несколько шахтеров в Анжеро-Судженске объявили голодовку с требованием выплатить многолетние долги по зарплате. Этому никто не придал значения — подобные акции тогда были обычным явлением в стране. Но с 10 мая шахтерские митинги начались во многих городах области. Шахтеры перекрыли Транссибирскую магистраль, а к концу мая были перекрыты почти все крупные железные дороги страны. Прекратилась перевозка пассажиров и грузов на Дальний Восток.

Тулеев распорядился ввести чрезвычайный режим, однако применять против шахтеров силовые действия не стал. Губернатор наладил диалог с бастующими и заявил вице-премьеру Борису Немцову , который был ответственным за разблокирование путей, что требования горняков законны и справедливы. В результате часть задолженности погасили, пути освободили, а так называемая «рельсовая война» закончилась.

"В самое пекло попал: Транссибирский ход перекрыли, поезда не идут, пассажиры сидят день и ночь, костры, опасно было. Жуть все это время", — позже рассказывал Тулеев в интервью РИА Новости.

Шахтерский край и курорты

При Тулееве началось преодоление кризиса в промышленности Кемеровской области, где добывается 59% всего российского угля. За последние 20 лет в области построили около 90 высокотехнологичных предприятий, ежегодный объем инвестиций в добычу и переработку угля превышает 50 миллиардов рублей.

В Кузбассе начали развивать новую отрасль — углехимию. По мнению властей, она поможет угольщикам увеличить прибыль и решить вопросы транспортировки к потребителям, сократив число полувагонов и увеличив объемы отгрузки. Развивается металлургия: Кузбасс первым в России наладил производство 100-метровых рельсов для высокоскоростного движения, ранее ввозимых из-за рубежа.

Появляются новые для области отрасли: добыча метана из угольных пластов, нефтепереработка, туризм. Горнолыжный курорт в Шерегеше (Таштагольский район) принимает за сезон более миллиона туристов.

Тулеевский социализм

Тулеев известен и созданной в регионе системой социальной поддержки населения. В регионе введены кузбасская пенсия, бесплатный проезд и лечение в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКХ и другие меры поддержки для старшего поколения, выдаются областные именные стипендии отличникам учебы, гранты и премии одаренным учащимся и студентам, целевые субсидии на оплату обучения.

Действует комплекс социально-аграрных мер для развития личных подсобных хозяйств и дачного движения. Малообеспеченные многодетные семьи бесплатно получают сельскохозяйственных животных и картофель для посадки. Пожилым людям вручают наборы семян и овощей, а для поддержания физической формы — палки для скандинавской ходьбы.

Ко Дню шахтера, который считается в Кузбассе главным профессиональным праздником, пенсионерам, ветеранам-горнякам и малообеспеченным семьям с детьми привозят по четыре тонны гуманитарного угля, который местные компании предоставляют как благотворительную помощь.

Кемеровская область известна также льготными ипотечными кредитами для молодых семей: без процентов и первоначального взноса, сроком на 20 лет. С 2007 года такие займы уже получили более 12 тысяч семей.

Успешный переговорщик

Аман Тулеев неоднократно участвовал в переговорах с террористами. В 1991 году будучи народным депутатом РСФСР помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку. В 1995 году вел переговоры во время захвата заложником на кемеровском автовокзале.

В 2001 году губернатор принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту.

В 2007 году после телефонных переговоров Тулеева с прапорщиком милиции, забаррикадировавшимся в квартире и угрожавшим взорвать жилой дом в Новокузнецке , силовикам удалось обезвредить его и взять живым. В 2009 году он вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке.

Операция и реабилитация

В 2011 году Тулеев перенес операцию на позвоночнике, для этого он брал продолжительный отпуск. Еще одну операцию на позвоночнике он перенес в 2017 году: в конце мая он ушел отпуск, позже продлил его. На этом фоне в СМИ появились сообщения о возможной отставке Тулеева. Позже эту информацию опровергли в администрации Кемеровской области.

К работе Тулеев вернулся в августе, курс реабилитации он продолжает до сих пор. Позже губернатор сам называл перенесенную операцию сложнейшей.

"Надо сочетать рабочий процесс с реабилитацией, физическими упражнениями, физиопроцедурами и так далее, а рабочая нагрузка такая же, как до операции", — позже рассказывал он в интервью РИА Новости.

Пожар

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, по последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв он стал одним из крупнейших за сто лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).

Тулеев возглавил оперативный штаб на месте происшествия. Позже он рассказал, что при пожаре погибла его ближайшая родственница — 11-летняя девочка. Он распорядился выделить по миллиону рублей семье каждой жертвы пожара. В регионе был объявлен трехдневный траур.

Позже некоторые СМИ подвергли Тулеева критике за то, что не приехал на место происшествия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о возможных претензиях к Тулееву, назвал это некорректным. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло пообещал, что Тулеев обязательно встретится с родственниками погибших.

В своем видеообращении об отставке, Тулеев заявил, что сделал все, что мог, и еще раз принес самые глубокие соболезнования.