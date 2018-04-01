Биография Амана Тулеева

Родился 13 мая 1944 года в г. Красноводске Туркменской ССР (ныне — г. Туркменбаши Туркменистан ). Отец — казах. По материнской линии имеет татарские и башкирские корни. Свое имя получил в честь казахского коммуниста-революционера Аман-Гельды Иманова. Его отец — Молдагазы Колдыбаевич Тулеев (род. 1914) — погиб на фронте в 1943 году, еще до рождения сына. Мать — Мунира Файзовна (в девичестве Насырова; 1921-2001) после гибели супруга вышла замуж за Иннокентия Ивановича Власова. По словам Амана Тулеева, он считал отчима родным отцом. В 1951 году семья переехала в Кемеровскую область. Позднее, в 1960-х гг., по совету матери Тулеев изменил имя с Аман-гельды Молдагазыевича на Амана Гумировича.

В 1964 году с отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, в 1973 году — заочное отделение Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне — Сибирский государственный университет путей сообщения) по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», в 1988 году — Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Доктор политических наук. В 2000 году в Российском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему «Политическое лидерство в регионах современной России».

С 1964 года работал стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1, дежурным по железнодорожной станции Мундыбаш Кемеровской области.

Затем в течение трех лет служил в инженерно-саперных войсках Забайкальского военного округа. После службы вернулся в пос. Мундыбаш на прежнее место работы. С 1969 года занимал должность начальника железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги, в 1973-1978 гг. — начальника железнодорожной станции г. Междуреченска. С 1978 по 1985 год — заместитель начальника, затем начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги (филиал Министерства путей сообщения). По этой дороге велись поставки кузбасского угля.

В 1988 году Аман Тулеев был назначен начальником Кемеровской железной дороги.

Политическая карьера

В 1968-1991 гг. — член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

В 1985-1988 гг. заведовал отделом транспорта и связи Кемеровского областного комитета КПСС. В 1989 году в Кемерово баллотировался в народные депутаты СССР по Центральному избирательному округу, однако проиграл выборы Юрию Голику, доценту юридического факультета Кемеровского госуниверситета.

В марте 1990 года Аман Тулеев был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем — депутатом Верховного совета РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу №46 (победил во втором туре, набрав 75% голосов). Вошел в депутатскую группу «Коммунисты России». После августа 1991 года вступил во фракцию «Промышленный союз», затем был членом фракций «Смена», «Отчизна».

В 1990-1993 гг. фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году он был избран председателем областного совета народных депутатов и одновременно — председателем Кемеровского облисполкома. Его основной соперник, кандидат на пост председателя облсовета Михаил Кислюк , стал заместителем Тулеева в региональном парламенте.

Николая Рыжкова и В апреле 1991 года трудовыми коллективами шахтеров и работников Кемеровской железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. Баллотировался в паре с кандидатом в вице-президенты Виктором Бочаровым , народным депутатом РСФСР, начальником комбината «Кузбасшахтстрой». По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина Владимира Жириновского ), набрав 6,81% голосов.

19-21 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом Советского Союза Геннадием Янаевым. Президент РСФСР Борис Ельцин отказался подчиняться заговорщикам и объявил их действия «антиконституционным переворотом». Аман Тулеев высказался в поддержку ГКЧП. 19 августа в Москве он встретился с Янаевым, а по возвращении в Кемерово призвал членов президиума облсовета не поддерживать призыв российского руководства к неподчинению комитету. Впоследствии Аман Тулеев говорил, что попытка госпереворота могла быть успешной, если бы ей была обеспечена поддержка регионов.

В конце августа 1991 года указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. Главой администрации региона был назначен Михаил Кислюк, поддержавший во время «августовского путча» российское руководство. Несмотря на это, Аман Тулеев сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного совета народных депутатов.

Николай Павлов, В 1992 году вместе с членами фракций ВС РСФСР «Отчизна», «Коммунисты России», «Аграрный союз» и др. вступил в оппозиционный парламентский блок «Российское единство». В том же году вошел в политсовет Фронта национального спасения, коалиции национально-патриотических и левых политических сил (лидеры — Сергей Бабурин Геннадий Зюганов и др.).

Участвовал в оппозиционных митингах в Москве, организованных Российским народным собранием, выступал против политики президента Бориса Ельцина, с критикой экономической программы российского правительства во главе с Егором Гайдаром и др. В октябре 1993 года, во время противостояния президента РФ Бориса Ельцина с Верховным советом, выступил против роспуска парламента. Предлагал перенести проведение Съезда народных депутатов из Москвы в Кемерово.

12 декабря 1993 года Аман Тулеев был избран депутатом Совета Федерации РФ I созыва по Кемеровскому двухмандатному избирательному округу №42 (80,16%). В январе 1994 года вошел в комитет СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. Исполнял полномочия депутата верхней палаты парламента до 1996 года.

С апреля 1994-го по июль 1996-го Аман Тулеев был депутатом, председателем Законодательного собрания Кемеровской области.

В январе — декабре 1996-го и в 1997-2001 гг. являлся членом Совета Федерации РФ от Кемеровской области (по должности). Входил в комитет СФ по вопросам безопасности и обороны. В 1996 году был зарегистрирован кандидатом на выборы президента РФ. В июне 1996-го накануне первого тура снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, представителя народно-патриотического блока. Победу на выборах одержал Борис Ельцин.

7 августа 1996 года на учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР; объединение партий и организаций, поддержавших Зюганова на выборах 1996-го) Аман Тулеев был избран одним из двух сопредседателей союза вместе с Александром Руцким (председатель — Геннадий Зюганов). Оставался членом НПСР до 2000 года.

В 1999 году подписал заявление руководителей российских регионов в поддержку на предстоящих парламентских выборах проправительственного избирательного блока «Межрегиональное движение — Единство» ("Медведь") Сергея Шойгу . При этом на выборы 19 декабря 1999 года Аман Тулеев пошел в составе списка КПРФ (четвертый номер). После избрания отказался от депутатского мандата.

26 марта 2000 года участвовал в досрочных выборах президента РФ. Баллотировался от инициативной группы избирателей Кемерова, без поддержки КПРФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов, уступив Владимиру Путину, Геннадию Зюганову и Григорию Явлинскому . При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина (25,01%; самый низкий результат на президентских выборах с 2000-го).

Вскоре после выборов Аман Тулеев был исключен из НПСР.

Госслужба

В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина . С 22 августа 1996-го по 30 июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам.

Руководство Кемеровской областью

Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область более 20 лет, с 1997 года. Трижды избирался и дважды назначался на пост главы региона. Входит в число губернаторов, пользующихся самой высокой поддержкой населения: на прямых выборах получал от 94% до 97% голосов. По этому показателю Аман Тулеев уступает лишь главе Чечни Рамзану Кадырову , за которого в 2016 г. проголосовали почти 98%.

Впервые был назначен главой администрации Кемеровской области 1 июля 1997 года указом президента РФ Бориса Ельцина. Сменил на посту Михаила Кислюка. 19 октября 1997 года победил на выборах губернатора Кемеровской области, получив 94,54% избирателей. Его ближайший соперник, депутат Госдумы РФ Виктор Медиков набрал 2,08% голосов.

22 апреля 2001 года Аман Тулеев был переизбран губернатором Кемеровской области (93,54%) на досрочных выборах главы региона. Второе место занял Сергей Неверов (0,71%), депутат Госдумы РФ, ныне — вице-спикер парламента.

В 2003, 2007 и 2011 гг. участвовал в выборах депутатов Государственной думы РФ по списку партии «Единая Россия» . После избрания отказался от депутатского мандата.

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области дважды — 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года — наделяли Амана Тулеева полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ.

16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, президент РФ Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора области.

13 сентября 2015 года он вновь одержал победу на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 96,69% голосов (баллотировался от «Единой России»). Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Алексей Диденко получил 1,78%. 22 сентября того же года Аман Тулеев официально вступил в должность.

В годы его губернаторства в области началась полная реструктуризацию ключевой — угольной — отрасли. Добыча угля в 1998-2016 гг. возросла со 160 млн т до 227 млн т. Были закрыты 15 неперспективных и опасных шахт, еще 8 подлежат ликвидации. Сокращена добыча угля закрытым способом. В 2010 году область первой в России начала добычу метана из угольных пластов. Созданы углехимический, биомедицинский, агропромышленный и туристско-рекреационный кластеры. Действуют Кузбасский технопарк, две зоны «экономического благоприятствования» ("Кузнецкая слобода" и «Горная Шория»), а также две территории опережающего социально-экономического развития ("Юрга" и «Анжеро-Судженск»). Администрацией области были разработаны программы социальной поддержки населения, предоставляющие региональные выплаты и право бесплатного проезда льготным категориям граждан.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 г. (более поздний не публиковался — прим. ТАСС-ДОСЬЕ), входил в первую группу руководителей субъектов РФ (т. н. очень высокий рейтинг). Делил 5-6-е места с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым набрал одинаковое количество баллов — 92.

Член партии «Единая Россия», входит в высший совет партии.

Доходы

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 5 млн 420 тыс. руб., супруги — 3 млн 759 тыс. руб.

Награды, звания

В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета, однако отказался принимать награду, мотивировав это тем, что не может принять ее «от власти, которая ввергла страну в нищету». В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

Награжден также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имеет благодарности (2004, 2005) и почетную грамоту (2008) президента РФ, почетные грамоты правительства России (2004, 2005).

Почетный шахтер, почетный железнодорожник. Почетный гражданин Кемеровской области, городов Новокузнецка , Междуреченска, Таштагола.

Награжден именным огнестрельным оружием (пистолетами Макарова и ПСМ).

Издания, патенты

Автор более двух десятков книг и брошюр, среди которых «Долгое эхо путча: Как жить дальше?» (1992), «Власть в руках человека и … человек в руках власти» (1993), «Цена иллюзий» (1995), «Отечество — боль моя…» (1995), «Оставаться самим собой» (1999), «Связь времен и поколений» (2009).

Имеет два патента на изобретение современных методов повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.

Семья, религиозные взгляды

Женат, супруга — Эльвира Федоровна — работала вместе с мужем на железной дороге, в настоящее время на пенсии. Старший сын — Дмитрий (род. 1968), начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор). Младший сын — Андрей (1972-1998), погиб в автомобильной катастрофе.

Мусульманин. По данным СМИ, в 1996 году совершил паломничество (хадж) в Мекку

Участие в освобождении заложников