Почему в самолетах круглые окна?

В середине XX века пассажирские авиалайнеры начали летать значительно выше: на высоте 9–10 тыс. метров ниже плотность воздуха и меньше воздушное сопротивление, за счет чего авиаперевозчикам удавалось экономить топливо. Между тем в 50-х произошло несколько крупных авиакатастроф из-за разрушения корпуса самолетов. Изучив разбившиеся лайнеры, авиаконструкторы поняли, что все дело — в иллюминаторах квадратной формы. Как только окна начали делать округлыми, фюзеляжи перестали разрушаться. Почему? Ответ — в этом видео.