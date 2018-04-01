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Почему в самолетах круглые окна?
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Почему в самолетах круглые окна? 

Techdiver 32 минуты назад
Фото: Techdiver
В середине XX века пассажирские авиалайнеры начали летать значительно выше: на высоте 9–10 тыс. метров ниже плотность воздуха и меньше воздушное сопротивление, за счет чего авиаперевозчикам удавалось экономить топливо. Между тем в 50-х произошло несколько крупных авиакатастроф из-за разрушения корпуса самолетов. Изучив разбившиеся лайнеры, авиаконструкторы поняли, что все дело — в иллюминаторах квадратной формы. Как только окна начали делать округлыми, фюзеляжи перестали разрушаться. Почему? Ответ — в этом видео.
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