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Снова беда. Алтайский посёлок атаковали огромные глыбы льдин
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Снова беда. Алтайский посёлок атаковали огромные глыбы льдин 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Посёлок им. Ленина Петропавловского района подвергся атаке огромных глыб льда, сообщает «ПОЛИТСИБРУ».
По словам главы района Сергея Козликина, толщина льдин достигала 5-6 метров. Чтобы пробить через них дорогу, были использованы трактора и тяжёлая техника, но они не смогли справиться.
«Может быть, теплая погода позволит нам их разрушать естественным способом и вывозить. Если мы начнем их сейчас двигать, то переломаем все ограды, столбы, строения вокруг. Поэтому их убрать сейчас не представляется возможным», — прокомментировал глава района.
Глыбы льдин сносили всё на своём пути и остановились на приусадебных участках и огородах жителей посёлка.
Глава региона добавил, что ситуация в поселке складывается сложная, но если вода будет подниматься, то люди из посёлка будут эвакуированы, для этого в районе есть все силы и средства.
«Сегодня работает комиссия по оценке ущерба. Все документируются, фотографируется, люди в любом случае с бедой один на один не останутся. Администрация работает, помощь из краевого МЧС оказывается своевременно и в полном объеме», — сказал Козликин.
Глава региона добавил, что предварительным данным, в селе погибло порядка 115 голов крупнорогатого скота (в основном это молодняк и телята), 5-6 коров, около сотни свиней, около сотни овец, а также пчелы, кролики, куры.
«Сейчас работает ветеринарная служба, погибших животных захоранивают. Будет ли возмещение ущерба по скоту, пока неизвестно. Но, по итогам паводка 2014 года, такое возмещение было» — отметил Козликин.
Пользователи соцсетей выкладывают фотографии произошедшего.
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