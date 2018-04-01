Власти Приморского края повышают ставку налога на игорный бизнес

Власти Приморского края с 1 апреля повышают налог на игорный бизнес в два раза. Однако коснется это решение в основном букмекерских контор, сообщила ТАСС председатель комитета по бюджетно-налоговой политике законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян

«Для нашей игорной зоны (в Приморье действует одна из четырех официально установленных игорных зон в России — прим. ТАСС) налог повышаться не будет, это были большие инвестиционные проекты, и нам надо сохранить перед иностранцами лицо. Если мы сейчас поднимем для них налоги, то обрубим сук, на котором сидим, а мы пытаемся сделать Приморье привлекательным местом для туристов», — пояснила собеседница агентства, добавив, что игорная зона дает большой мультипликативный эффект для экономики региона.

Компании-инвесторы вложили в экономику края около 11 млрд рублей, создав тысячу рабочих мест. Еще около четырех тысяч рабочих мест появились в сопутствующих сферах. В бюджет региона ежегодно поступает около 322 млн рублей налогов. На территории зоны продолжается строительство нескольких новых казино, гостиниц и других объектов.