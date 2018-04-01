Центральный аэропорт в Ульяновске откроют 5 мая 

Запуск аэропорта имени Карамзина в Баратаевке намечается на 5 мая, о чем сообщил губернатор Сергей Морозов 31 мая на встрече с предпринимателями региона.
Напомним, центральный ульяновский аэропорт был закрыт на реконструкцию. Все строительные работы были завершены уже в декабре 2017 года. Открытие должно было состояться в январе. Но сроки были отодвинуты из-за того, что с нового года изменились требования к проектной документации, поэтому и затянулся процесс сертификации аэродрома.
Новую дату открытия аэропорта до сих пор никто не называл, — ждали заключения московских экспертов. Теперь губернатором озвучена новая дата — 5 мая 2018 года. Пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук сообщил, что это приблизительная дата, и открытие аэропорта планируется на начало мая.