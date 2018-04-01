Марокко обещает консолидировать усилия по содействию миру и безопасности в Африке

Рабат , 1 апреля / Синьхуа / — Марокко будет консолидировать усилия по содействию миру и безопасности в Африке, в момент, когда страна принимает двухлетний мандат в Совете мира и безопасности Африканского Союза /АС/. Об этом заявило Министерство иностранных дел Марокко.

В заявлении подчеркивается, что Африка сталкивается с многочисленными сложными проблемами в области безопасности, и для их урегулирования требуются совместные и согласованные действия, а также непоколебимая приверженность африканских стран.

В документе указывается, что данная цель будет достигнута только через политическую стабильность, уважение суверенитета и территориальной целостности государств, а также укрепление верховенства права в Африке.

В нем отмечается, что общая африканская повестка дня должна быть сосредоточена на неотложных и приоритетных конфликтных и кризисных ситуациях, которые представляют реальную угрозу миру и безопасности в Африке, а также продвигать всеобъемлющий и инклюзивный подход.

Марокко в рамках своего мандата в Совете мира и безопасности АС будет уделять приоритетное внимание вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, также постконфликтному восстановлению, подчеркнули в министерстве.

Напомним, в прошлом году Марокко вернулось в АС спустя 33 года. —0—