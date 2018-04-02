Ксения Собчак рассказала, каким должен быть ее личный ассистент

Телеведущая и политический деятель Ксения Собчак сообщила о том, что в ее команде открывается вакансия личного ассистента руководителя.

Чтобы точно понять, какого человека ждет Собчак, она попросила посмотреть фильм «The Devil wears Prada». Ксении нужен многозадачный, пунктуальный, стрессоустойчивый человек с личным авто и хорошим знанием английского языка, готовый работать на результат.

Помощник должен на базовом уровне разбираться в моде, быть знакомым с современной журналистикой, находить контакт с разными людьми, быть общительным. «Обязателен опыт работы личным ассистентом. Не менее 3 лет. (Без опыта и рекомендаций просьба не беспокоить). Скромных, тихих и неуверенных просьба также не беспокоить. И не беспокоиться», — добавила Собчак и попросила записать на видео презентацию себя.