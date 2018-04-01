Ксения Собчак ищет личного ассистента

Недавний кандидат в президенты России Ксения Собчак озаботилась поиском помощника. Требования, которые она предъявила к соискателям, немало удивили пользователей соцсетей.

Телеведущая Ксения Собчак, которая совсем недавно пыталась стать президентом России, не намерена останавливаться. Ксения планирует создать «Партию перемен» и продолжать участвовать в политике. На днях Собчак написала, что в ее команду требуется помощник руководителя. При этом для большего понимания, что ждет соискателя, она посоветовала обратить внимание на фильм «Дьявол носит Prada». «Нужен человек, готовый работать на результат, многозадачный, пунктуальный, стрессоустойчивый, надежный, свободно говорящий по-английски и с личным авто. Не нужно разбираться в моде, но отличать Артёмова от Арутюнова желательно. Разбираться в журналистике не обязательно, но понимать, что такое прямой эфир и чем Кашин отличается от Клишина — желательно», — отметила Собчак.

Ксения добавила, что ей нужен человек с горящими глазами, широким кругозором и умением вежливо общаться в любой ситуации, но при этом быть настойчивым, когда это требуется. Кроме того, желающий стать помощником Собчак должен иметь опыт работы личным ассистентом не менее 3 лет и записать видео с рассказом о себе, в котором нужно доказать, почему именно он достоин этой должности. В Сети скептически восприняли такое неоднозначное объявление о работе. Пользователи соцсетей решили, что человек с такими компетенциями не будет работать чьим-то, пусть и самой Ксении Собчак, помощником, а откроет свой бизнес или займет руководящую должность в крупной компании.

«Человек, проработавший более 3 лет личным ассистентом кого-то и снова претендующий на такую же должность, априори не может считаться подходящим кандидатом» «Талантливые рабами не будут! Иметь такие достоинства и работать на Собчак» «В стране разрешили рабов» «С такими требованиями зарплата должна быть не меньше 1000000 рублей в месяц» «Ксения себя описала, таких больше нет» При этом нашлись и те, кто мечтает поработать с Ксенией Анатольевной, однако им не хватает каких-то из необходимых качеств, чтобы занять должность ее личного помощника.

Меж тем, в Сети активно обсуждают не только политические амбиции и карьеру Собчак, но и ее личную жизнь. Некоторым кажется, что излишние раздражительность и эмоциональность Ксении, которые она показала во время дебатов, говорят о ее второй беременности.