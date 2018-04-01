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В Сингапуре возобновлена работа гигантского колеса обозрения
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В Сингапуре возобновлена работа гигантского колеса обозрения 

Мир24 52 минуты назад
В Сингапуре возобновлена работа одного из самого высокого в мире колеса обозрения Singapore Flyer. Аттракцион был закрыт из-за технических неисправностей более двух месяцев назад, передает ТАСС.
В компании не уточнили причину закрытия достопримечательности Сингапура. Однако по информации издания The Straits Times, технические проблемы возникли в наземных механизмах, отвечающих за вращение кабинок.
Едем в отпуск
И экономим на нем  Singapore Flyer является одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей страны. Высота колеса — 165 метров. Оно является вторым по размеру в мире, уступая всего два метра аналогичному аттракциону в Лас-Вегасе, США. Полный оборот колесо совершает за полчаса.
Аттракцион преследуют проблемы с самого его открытия. В частности, запуск колеса был отложен уже в день его открытия в 2008 году из-за пожара, а спустя два года в одну из кабин колеса попала молния, которая вывела из строя систему кондиционирования. 25 января из-за технических неполадок с аттракциона пришлось эвакуировать десятки людей.
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