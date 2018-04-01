Верующие Красноярского края отмечают Вербное воскресенье

1 апреля все православные верующие отмечают Вербное воскресенье. В канун праздника Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе города Красноярска

По окончании богослужения владыка Пантелеимон совершил традиционное освящение вербных ветвей, помазал верующих елеем и обратился к пастве с проповедью.