Ещё
Верующие Красноярского края отмечают Вербное воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верующие Красноярского края отмечают Вербное воскресенье 

АиФ Красноярск 56 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
1 апреля все православные верующие отмечают Вербное воскресенье. В канун праздника Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе города Красноярска.
По окончании богослужения владыка Пантелеимон совершил традиционное освящение вербных ветвей, помазал верующих елеем и обратился к пастве с проповедью.
Этот день, который называют ещё Входом Господним в Иерусалим, празднуют накануне страстной седьмицы (последняя неделя Великого пост, самая строгая). Люди приходят в церковь с маленькими ветками вербы, которые освящаются во время богослужения. После этого вербный букетик хранят возле икон до следующего года. Верба северным христианам заменила пальму, которой, по легенде, люди устилали дорогу входящему в Иерусалим Иисусу. Пальма издревле считалась священным растением, наделяла землю плодородием. С этого дня люди стали встречать Иисуса как Господа, признав его божественное происхождение.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске открылась ярмарка сельхозпродукции В Красноярске пройдет концерт памяти жертв пожара в Кемерове Шесть чудес над Енисеем. Красноярские мосты были самыми большими в Азии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии возмущены российскими учениями52
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ33
РФ увеличила число высылаемых дипломатов335
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»538
Часть дипломатов РФ не пустят на Украину38
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение